Greenpeace appelle l’Afrique du Sud à accélérer la transition vers les énergies renouvelables

«Les Sud-africains souffrent de manière multidimensionnelle, mais la solution est évidente: Une transition juste vers les énergies renouvelables, qui est la solution la meilleure et la plus immédiate aux nombreuses crises croisées auxquelles le pays est confronté», a déclaré Nhlanhla Sibisi, responsable de la campagne climat et énergie de Greenpeace Afrique.

Elle a relevé que l’une des crises auxquelles le pays est actuellement confronté est les taux de chômage les plus élevés au monde, avec la montée en flèche du chômage des jeunes.

“Une transition juste centrée sur les voix, les préoccupations et les besoins des Sud-africains est ce dont nous avons besoin. L’opportunité de changer de vitesse et d’éloigner le monde de la dépendance aux combustibles fossiles est mûre alors que nous nous remettons de la pandémie de la covid-19”, a déclaré Sibisi.

Et d’ajouter qu’une transition juste garantit que le droit des Sud-africains à un environnement propre et sûr est protégé tout en créant des emplois décents pour les jeunes citoyens désireux de rejoindre le marché du travail, de gagner un revenu et de subvenir aux besoins de leur famille.

Une étude publiée par Greenpeace en 2019 a révélé que des millions d’emplois dans les énergies renouvelables pourraient être créés dans les secteurs énergétiques du continent, citant un chiffre d’au moins 4,7 millions d’ici 2050.

Les opérateurs d’usines et de machines et les assembleurs verraient la plus forte augmentation d’emplois de plus de 300 %, suivis de près par les électriciens et les ouvriers avec plus de 200 %, précise l’organisation.