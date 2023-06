GITEX AFRICA Morocco: des experts plaident pour un usage prudent de l’intelligence artificielle

Les intervenants lors d’un panel, organisé vendredi à Marrakech dans le cadre des travaux de la première édition du Salon GITEX-Africa Maroc, ont plaidé en faveur d’un usage prudent de l’intelligence artificielle (IA) générative.

S’exprimant à l’occasion de cette rencontre placée sous le thème “l’intelligence artificielle générative et responsable”, les panélistes ont souligné que l’IA demeure une technologie révolutionnaire qui aidera l’humanité à évoluer, avertissant toutefois quant à son usage inapproprié qui pourrait être nuisible.

Dans ce sens, le président de “AI in Africa”, Mustapha Zaouni, a indiqué que l’intelligence artificielle générative offre d’immenses opportunités dans plusieurs domaines, notamment l’industrie, le design, et le codage, soulignant l’importance de placer le capital humain au centre de cette démarche de transformation, à travers l’éducation et la régulation de ce secteur.

Il a également relevé que l’Afrique pourra jouer un rôle crucial dans ce domaine, appelant l’écosystème du continent à “participer” plutôt que de “consommer”, en vue d’en tirer les meilleures pratiques.

S’agissant de l’impact de GITEX AFRICA Morocco sur le développement du digital, M. Zaouni a affirmé que cette grande messe technologique servira sans doute à repositionner le Maroc et l’Afrique dans ce secteur, et leur permettrait de promouvoir davantage le potentiel du continent en la matière.

Pour sa part, la Présidente de la commission australienne des standards sur l’intelligence artificielle, Aurélie Jacquet, a affirmé que le risque majeur de l’intelligence artificielle réside dans la manière de son utilisation, notant dans ce sens qu’il faudrait particulièrement lutter contre les risques d’utilisation liés à la confidentialité, la cybersécurité, et la violence.

Elle a, en outre, rassuré quant au futur du développement de l’IA, qui s’avère très prometteur, appelant à renforcer la coopération entre tous les acteurs de ce domaine pour aboutir à de meilleures pratiques et des standards communs. De leur côté, les autres intervenants ont mis l’accent sur les mutations qu’a connues le monde grâce à l’intelligence artificielle et son impact sur la vie quotidienne des citoyens, ajoutant que cette technologie ne cesse de se développer à une vitesse inédite.

Dans ce cadre, ils ont fait savoir que l’utilisation de l’intelligence artificielle générative contribue à l’amélioration des conditions de vie des citoyens, à travers la création des modèles pour résoudre des problèmes complexes, l’automatisation des tâches répétitives et l’analyse des données à grande échelle.

Par ailleurs, les experts ont évoqué le rôle des entreprises opérant dans ce domaine dans la protection des utilisateurs de cette technologie de ses effets néfastes, à travers une régulation stricte, mettant en avant aussi le rôle de l’éducation, en tant que clé pour un usage éthique de l’IA générative.

L’intelligence artificielle contribuerait ainsi à libérer de nouvelles compétences et à ouvrir le monde sur de nouvelles opportunités pour les entreprises opérant dans différents secteurs, d’où la nécessité de réguler son usage pour de bonnes vocations, ont-ils fait remarquer.

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cet évènement de grande envergure porté par l’Agence de Développement du Digital (ADD) sous la tutelle du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, a réuni, trois jours durant, des dirigeants des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des investisseurs, des startups et des universitaires pour des échanges intensifs entre les secteurs public et privé de la future plus grande économie numérique du monde.