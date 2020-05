France: Macron annonce des mesures de soutien au secteur de la culture

M. Macron s’est réuni dans la matinée en visioconférence avec des représentants du monde artistique (cinéastes, écrivains, musiciens, etc.), exclu en grande partie du déconfinement progressif prévu à partir du 11 mai.

Il a plaidé à cette occasion pour le prolongement des droits des intermittents jusqu’en août 2021 et annoncé la création d’un fond d’indemnisation temporaire pour les tournages de séries et de films.

Le président de la république a assuré que l’Etat s’engagerait dans l’accompagnement du monde de la culture via la banque d’investissement, faisant état du lancement, sans préciser la date, d’un “grand programme de commandes publiques” dans le secteur artistique, “que ce soit pour les métiers d’art, le spectacle vivant, la littérature, les arts plastiques”.

Il a par la suite indiqué qu’il n’y aura pas de grands événements rassemblant plus de 5.000 personnes cet été, notant toutefois que “ça n’empêchera pas des événements avec des publics réduits, des captations”.

“Le 11 mai beaucoup de choses pourront reprendre comme les musées, en évitant le brassage. On doit pouvoir rouvrir donc les musées, les galeries d’art, les librairies. On doit aussi pouvoir à rouvrir les théâtres pour que les gens puissent répéter en respectant les consignes. Les lieux de création doivent revivre, les artistes recréer”, a-t-il expliqué.

La culture, qui emploi plus de 1,3 million de personnes en France, est l’un des secteurs les plus touchés par l’épidémie de Covid-19, en raison des mesures du confinement qui ont entraîné la fermeture notamment des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle et des librairies et l’annulation de nombreux événements culturels et artistiques.

Confinée depuis le 17 mars, la France s’apprête à entamer un déconfinement progressif à compter de lundi prochain, avec notamment la réouverture des écoles et des commerces et la reprise de l’activité industrielle.