France: le PS veut un rassemblement avec Mélenchon pour les législatives de juin

Le conseil national du Parti socialiste (PS) a adopté, mardi soir, une résolution proposant d’engager des discussions avec l’ensemble des forces de gauche, dont La France insoumise (LFI), pour trouver un accord aux législatives, rapportent les médias de l’hexagone.

Après d’intenses discussions, 160 personnes se sont prononcées pour le dialogue avec LFI, 75 contre, 10 se sont abstenues, et 58 n’ont pas pris part au vote.

L’adoption de ce texte intervient suite au résultat catastrophique de la candidate socialiste, Anne Hidalgo, qui a obtenu 1,74% des voix lors du premier tour de la présidentielle.

La résolution donne mandat au Premier secrétaire Olivier Faure “pour engager les discussions permettant de construire le rassemblement et d’aboutir à un socle de combats communs et à des candidatures communes de la gauche et de l’écologie”, selon le texte de la résolution, relayé par les médias.

“Faisons le choix du rassemblement dans la clarté mais sans exclusive”, ajoute le texte.

Les quelque 300 membres du conseil national ont également adopté à l’unanimité une résolution invitant les électeurs “à battre dimanche la candidate de l’extrême droite en utilisant le bulletin de vote Emmanuel Macron”.

Le texte de la résolution suggère de “tenir compte des résultats des élections présidentielles mais aussi des élections intermédiaires, s’appuyer sur les réalités locales, privilégier le soutien commun à l’ensemble des députés sortants de gauche, et prévoir là où des candidatures communes ne seront pas possibles le soutien au second tour au candidat le mieux placé”.