France : hausse de la quasi-totalité des crimes et délits en 2022 (ministère)

Ainsi, ajoute la même source, le nombre de victimes de coups et blessures volontaires (sur personnes de 15 ans ou plus) enregistrées “augmente fortement” en 2022 (+15 %, après +12 % en 2021).

La hausse est “légèrement plus forte” pour les victimes de violences intrafamiliales enregistrées (+17 %) que pour les victimes d’autres coups et blessures volontaires (+14 %). La hausse est également “très nette” pour le nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées (+11 % en 2022, après +33 % en 2021), tandis que le nombre de victimes d’escroqueries enregistrées augmente nettement (+8 % en 2022), détaille le SSMSI.

Les indicateurs de la délinquance enregistrée relatifs aux vols sans violence contre des personnes, aux cambriolages, aux vols de véhicules, aux vols dans les véhicules et aux vols d’accessoires sur véhicules, qui avaient fortement reculé pendant la crise sanitaire, s’accroissent nettement en 2022, relève la même source, précisant que tous ces indicateurs restent en-dessous de leur niveau d’avant-crise à l’exception des vols d’accessoires sur véhicules. Ainsi, après une stabilité en 2021 et une très forte baisse en 2020 (respectivement -20 % et -13 %) dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, les cambriolages de logements (+11 %) et les vols de véhicules (+9 %) augmentent nettement en 2022. Les évolutions des indicateurs relatifs aux vols avec armes, aux vols violents et aux destructions et dégradations volontaires enregistrés sont plus modérées. Les vols avec armes augmentent légèrement en 2022 (+2 %) après une légère baisse en 2021 (-2 %).

Enfin, en matière de lutte contre les stupéfiants, après avoir fortement augmenté en 2021 dans un contexte de mise en place des amendes forfaitaires délictuelles, le nombre de mis en cause pour usage de stupéfiants augmente de nouveau très nettement en 2022 (+13 %, après +38 % en 2021) et le nombre de mis en cause enregistrés pour trafic de stupéfiants en 2022 est également en hausse (+4 %, après +13 % en 2021).

Selon le SSMSI, les fortes hausses observées au niveau national pour les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus, dans ou hors du cadre familial, pour les violences sexuelles et pour les vols d’accessoires sur véhicules enregistrés se retrouvent dans la quasi-totalité des régions ou des départements.