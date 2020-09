Exclusif- Aucune interdiction au Maroc du roman “L’Historiographe du royaume” de Maël Renouard

“Les sociétés de distribution, librairies ou autres qui le souhaitent peuvent tout à fait entamer la procédure d’importation. Les rumeurs qui affirment le contraire sont sans fondement”, affirme la même source à Atlasinfo.

L’importation et la distribution des publications étrangères au Maroc est régie par la loi n°13.88 de la presse et l’édition, articles 29, 30 et 31, nous précise-t-on.

Dans ce roman, plein de rebondissements, l’auteur raconte le parcours d’Abderrahmane Eljarib. présenté comme un ancien condisciple au Collège royale de feu Hassan II, devenu conseiller et historiographe du royaume.

Ce courtisan ballotté entre grâce et disgrâce a-t-il vraiment existé ? “Non, c’est un personnage fictif”, répond catégorique Maël Renouard.