Maroc: Nasser Bourita reçoit François Lecoindre, Chef d’Etat Major des Armées Françaises

Ce déplacement, à l’invitation du général de corps d’armée Abdelfatah Louarak, inspecteur général des Forces Armées Royales (IGFAR), “s’inscrit dans le prolongement de celui, en février 2020, de Madame Florence Parly, ministre des Armées françaises, et de la visite en France, en février 2019, du général de corps d’armée Abdelfatah Louarak et illustre l’excellence des relations de défense entre le Royaume du Maroc et la République française”, souligne un communiqué de l’ambassade de France à Rabat.

Le chef d’état-major des Armées françaises interviendra par ailleurs devant les officiers du Collège Royal de l’enseignement militaire supérieur et se rendra à l’Académie Royale militaire.

Ces rencontres permettront de renforcer la coopération militaire entre la France et le Maroc et d’explorer de nouvelles pistes d’approfondissement de la relation, indique le communiqué.