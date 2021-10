Ethiopie : des frappes aériennes ciblent des sites de fabrication d’armes des rebelles du TPLF à Mekele

«Contrairement aux fausses déclarations, les frappes aérienne de l’ENDF (armée fédérale) ont spécifiquement ciblé de sites de fabrication d’armes et de réparation du matériel militaire du TPLF», précise la même source, ajoutant que les opérations de l’armée de l’air visent à détruire des caches d’armes lourdes et d’armement sur des sites sélectionnés.

De son côté, le chef du service de la communication du gouvernement Legesse Tulu a confirmé que les frappes « ont visé des installations transformées par les rebelles en sites de fabrication d’armes et de réparation pour leur matériel militaire ».

Mardi, des médias publics avaient rapporté que des frappes aériennes avaient visé des cibles du TPLF à Mekele, notamment des infrastructures de communication.

L’Etat régional du Tigray est en proie à un conflit depuis novembre 2020, lorsque l’armée fédérale éthiopienne avait mené une offensive contre les dissidents du TPLF, après avoir attaqué le Commandement Nord de l’armée éthiopienne et pris en otage plusieurs officiers supérieurs.

De hauts responsables du TPLF, dont un ancien chef de la diplomatie éthiopienne, avaient été tués lors d’opérations menées par l’armée et la police fédérales dans cette région, et plusieurs autres dirigeants et officiers supérieurs ont été arrêtés et déférés devant la justice.

En mai dernier, la Chambre des Représentants du peuple (Chambre basse du parlement éthiopien), avait approuvé à la majorité la désignation du TPLF comme “organisation terroriste”.

Après une présence de huit mois au Tigray, le gouvernement fédéral avait décrété fin juin dernier, un cessez-le-feu unilatéral et inconditionnel au Tigray et décidé de retirer ses troupes de la région après une présence de huit mois.

Depuis cette date, le gouvernement éthiopien ne cesse de dénoncer les atrocités et les attaques commises par les rebelles du TPLF notamment dans les Etats régionaux voisins du Tigray, Amhara et Afar.

Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a accusé mardi le TPLF de tenter de camoufler des attaques de civils dans l’Amhara et Afar.

«Le TPLF a crié au loup au cours de la semaine passée, appelant la communauté internationale à le sauver de l’attaque +planifiée+ du gouvernement », écrit le ministère dans un communiqué.