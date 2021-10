Essaouira : Bayt Dakira, “un haut lieu de convergences” (Ex-président de Sierra Leone)

“Je suis très heureux de me retrouver dans ce merveilleux et haut lieu de convergences”, s’est félicité M. Bai Koroma dans une déclaration à la MAP, en marge de la visite des membres du conseil d’administration de la Fondation Brenthurst-Oppenheimer à “Bayt Dakira”, qui se veut un espace spirituel et patrimonial de préservation et de valorisation de la mémoire judéo-marocaine.

M. Bai Koroma, qui a appelé à assurer et à renforcer davantage le rayonnement international de cet espace unique en son genre au sud de la Méditerranée et en terre d’Islam, a expliqué que le rayonnement de “Bayt Dakira” va montrer au “Moyen-Orient et au monde entier qu’un chemin de paix et d’unité est clairement tracé et que c’est la voie à suivre”.

“Le monde devrait en savoir plus sur cette expérience inédite où s’exprime de manière éloquente cette magnifique et singulière convergence entre Islam et Judaïsme”, a enchaîné M. Bai Koroma, affirmant qu’”Essaouira doit être fière de sa riche histoire millénaire et de la convergence des cultures, des peuples et des religions qu’elle incarne”.

D’éminentes personnalités, membres du conseil d’administration de la prestigieuse Fondation sud-africaine Brenthurst-Oppenheimer, ont effectué, mardi, une visite à l’Espace “Bayt Dakira” à Essaouira.

Cette visite, effectuée en présence de M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et président-fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, a permis aux invités de marque de la Cité des Alizés, dont M. Jonathan Oppenheimer, l’ancien président du Nigeria, M. Olusegun Obasanjo, l’ancienne présidente du Libéria, Mme Ellen Johnson-Sirleaf, et l’ex-président de Sierra Leone, M. Ernest Bai Koroma, de découvrir cet Espace spirituel et patrimonial de préservation et de valorisation de la mémoire judéo-marocaine.