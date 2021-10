“Bayt Dakira”, un haut lieu d’enseignement des valeurs de tolérance et de coexistence (Obasanjo)

“Je n’ai jamais visité un lieu qui promeut la convergence entre l’Islam et le Judaïsme comme je l’ai constaté de visu à Essaouira. Cela devrait être une très bonne leçon pour tous les hommes et femmes de bonne foi dans le monde”, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP, en marge de la visite des membres du conseil d’administration de la Fondation Brenthurst-Oppenheimer à “Bayt Dakira”, un espace spirituel et patrimonial de préservation et de valorisation de la mémoire judéo-marocaine.

A Bayt Dakira, “nous vivons la fraternité qui unit l’Humanité : nous sommes égaux quelle que soit notre religion ou notre race”, a-t-il soutenu.

Mettant en avant le leadership clairvoyant de SM. le Roi Mohammed VI, M. Obansajo a mis en exergue “l’enracinement du Maroc dans une histoire plusieurs fois millénaire, incarnée par Essaouira, cité emblématique de l’exceptionnelle diversité de nos spiritualités respectives”.

D’éminentes personnalités, membres du conseil d’administration de la prestigieuse Fondation sud-africaine Brenthurst-Oppenheimer, ont effectué, mardi, une visite à l’Espace “Bayt Dakira” à Essaouira.

Cette visite, effectuée en présence de M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et président-fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, a permis aux invités de marque de la Cité des Alizés, dont M. Jonathan Oppenheimer, l’ancien président du Nigeria, M. Olusegun Obasanjo, l’ancienne présidente du Libéria, Mme Ellen Johnson-Sirleaf et l’ex-président de Sierra Leone, M. Ernest Bai Koroma, de découvrir cet Espace spirituel et patrimonial de préservation et de valorisation de la mémoire judéo- marocaine.