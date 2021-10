ONU: L’Arabie Saoudite réaffirme son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

“L’Arabie Saoudite rejette toute atteinte aux intérêts suprêmes ou à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc frère”, a souligné l’ambassadeur, Représentant permanent de l’Arabie Saoudite, Abdallah Al Mouallimi, devant la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU .

Il a également indiqué que son pays salue, à nouveau, la tenue de deux tables-rondes sur le Sahara marocain avec la participation du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du “polisario”.

“Nous appelons à continuer dans ce processus pour aboutir à une solution définitive à un conflit qui n’a que trop duré”, a insisté M. Al Mouallimi, affirmant que l’Arabie Saoudite soutient les efforts engagés par le Maroc en vue de trouver une solution politique et réaliste à la question du Sahara marocain, basée sur le compromis et les résolutions afférentes du Conseil de sécurité, et sous l’égide du Secrétaire général de l’ONU.

Dans ce sens, l’ambassadeur saoudien a réitéré le soutien de son pays à l’initiative marocaine d’autonomie dans le cadre de la souveraineté du Royaume et son intégrité territoriale, notant qu’il s’agit d’une solution conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’AG de l’ONU.

Cette initiative a été saluée par le Conseil de sécurité à travers les résolutions adoptées depuis 2007, a-t-il indiqué, ajoutant que son pays salue également la participation des élus sahraouis dans les sessions du Comité des 24 ainsi que lors des deux tables-rondes à Genève.

Le Maroc a renforcé le développement économique et social au Sahara marocain dans le cadre du nouveau modèle de développement et des réalisations majeures en matière des droits de l’Homme, a-t-il encore fait observer, mettant en avant le triple scrutin qui s’est déroulé récemment dans les provinces du Sud, à l’instar des autres régions du Royaume.

M. Al Mouallimi a en outre mis en exergue les efforts engagés par le Maroc en matière de lutte contre la pandémie de Covid-19 en fournissant du vaccin aux populations dans le Sahara marocain.

Réitérant son soutien aux efforts consentis par le Maroc afin de trouver une solution à ce différend régional, l’Arabie Saoudite a rappelé l’importance de faire preuve de sagesse, de réalisme et de compromis entre toutes les parties concernées.

L’ambassadeur a, de même, relevé que le règlement de ce conflit autour du Sahara marocain contribuera à garantir la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel.