Espagne : Le secteur bancaire ne se remet pas sur pied

Depuis 2009, le nombre d’entités bancaires espagnoles est passé de 45 à une douzaine, alors que plusieurs établissements sont déjà en négociations de fusion ou d’acquisition.

Aujourd’hui, avec la pandémie et l’accélération de la digitalisation de l’accès aux services bancaires, la piste des fermetures a été réactivée. Entre 2008 et la fin de l’année 2021, plus de 26.000 agences auront disparu, laissant dans de nombreux cas une blessure dans le tissu urbain qui sera difficile à cicatriser.

Le nombre maximal d’agences bancaires a été atteint en 2008, avec 46.221 succursales. À l’époque, la petite caisse d’épargne des Baléares Sa Nostra était basée à Móstoles (au sud de Madrid). Le géant américain Citibank avait des bureaux à Vigo et à Soria, et la banque publique portugaise Banca Geral de Depositos avait un fort programme d’expansion dans toute l’Espagne.

Ainsi, un village de 3.000 habitants pouvait avoir trois branches différentes. Il s’agissait de la plus forte densité bancaire au monde. L’Espagne avait autant de succursales bancaires que l’Allemagne, mais avec la moitié de la population.

Avec les fermetures au compte-gouttes, de nombreux locaux ont commencé à rester vides. Progressivement, de nouvelles entreprises ont pris la place laissée par le secteur financier dans son repli.

Ainsi, les dizaines de milliers de filiales fermées sont devenues des boulangeries, des supermarchés, des magasins de chaussures, des académies de musique, des papeteries, des magasins informatiques, des restaurants asiatiques, des salles de sport, des salles de jeux et même des cinémas.

Le secteur bancaire espagnol subit une transformation majeure de son modèle traditionnel. Le changement d’habitudes des clients – moins de visites dans les agences et plus d’utilisation des canaux numériques – s’ajoute à la concentration du secteur en plein milieu d’une deuxième vague de fusions après celle connue pendant la crise financière de 2008. Cette tempête parfaite a entraîné une forte réduction du nombre de succursales et d’employés.

Au plus fort du boom économique, alors que le PIB espagnol était dopé par le crédit facile qui a gonflé la bulle de la brique, les institutions de dépôt ont terminé l’année 2008 avec un effectif de 270.855 employés, selon les données de la Banque d’Espagne. Les derniers chiffres publiés par l’institution monétaire montrent que ce nombre a été réduit à 176.838 travailleurs en 2019. En 11 ans, la réduction s’élève à 94.000 travailleurs.

L’Asufin, l’Association des usagers financiers, a calculé une baisse de 39,5% du nombre d’employés dans le secteur bancaire entre 2008 et 2021, une réduction de 54,2% du nombre d’agences et de 22,1% du nombre de guichets automatiques.

Pour l’Association, qui dénonce l’hémorragie de licenciements dans le secteur, le nombre d’employés est passé de 270.855 en 2008 à 164.000 en 2021, soit 106.855 travailleurs de moins, ce qui, en termes relatifs, se traduit par une baisse de 39,5%, selon les estimations de l’Asufin.

La fermeture des agences a accéléré un processus de numérisation de la quasi-totalité des activités bancaires, qui peuvent désormais être effectuées par Internet ou l’application mobile de chaque banque. Cependant, la numérisation rapide a marginalisé une grande partie des plus de 9 millions d’Espagnols âgés de 65 ans et plus.

Selon les données de FOESSA, Fondation de la promotion des études sociales, 68,4 % des ménages ne comptant que des personnes de plus de 65 ans sont en situation de black-out numérique, soit parce qu’ils ne disposent pas de connexion internet, soit parce qu’ils n’ont pas les compétences pour l’utiliser.