Espagne : démantèlement d’une organisation internationale spécialisée dans le trafic de psychotropes avec la collaboration de la DGSN

Cette opération a été menée par le Service de Surveillance Douanière de l’Agence Fiscale et le Centre de Coopération Policière de Tanger MED de la Direction de coopération internationale, à travers la Direction générale de la sûreté nationale du Maroc (DGSN), précise la police dans un communiqué.

L’enquête a permis la réalisation de la plus importante saisie de ce genre de drogue en Espagne – 200 000 comprimés de la famille des benzodiazépines -, l’arrestation de 8 personnes et la saisie de plus de 500.000 comprimés psychotropes en Espagne et au Maroc.

L’opération – réalisée en quatre phases – a été menée dans les provinces de Lleida, où était basé le chef de l’organisation, Madrid et Alicante, où a été arrêté le principal fournisseur des psychotropes.

L’enquête a débuté en juin 2021 grâce à l’échange d’informations avec le Centre de coopération policière de Tanger MED de la Division de la coopération internationale de la Police nationale espagnole par l’intermédiaire de la DGSN, précise la même source.

Après plusieurs démarches, les enquêteurs ont constaté que les psychotropes avaient été obtenus en falsifiant des prescriptions médicales.

En ce sens, le réseau utilisait des individus ayant un casier judiciaire et dépendants de substances narcotiques pour obtenir les comprimés et les envoyer au Maroc, ajoute la même source.