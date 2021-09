Eric Zemmour veut interdire le prénom Mohamed en France

Le polémiste, presque candidat à l’élection présidentielle française, Eric Zemmour, a affirmé que s’il est élu, il interdira le prénom Mohamed.

Lors d’un débat samedi soir sur France 2, Eric Zemmour a fait savoir qu’il rétablira la loi de 1803 qui réglemente les prénoms des Français.

“Si vous êtes président, un Français n’a pas le droit d’appeler son fils Mohamed”, interroge Léa Salami. La réponse du polémiste Eric Zemmour fuse: “non”, en indiquant qu’un Français peut donner le nom Mohamed “en 2e prénom”.

“On peut demander aux musulmans de limiter leur religion à la foi et à la pratique et de ne pas appliquer leur code juridico-politique, ce qu’ils font généralement dans tous les endroits où ils sont majoritaires. C’est exactement comme la Révolution française et Napoléon ont fait avec les juifs”, a-t-il affirmé.

“Je ne fais pas de différence entre l’islam et l’islamisme, mais je fais une différence entre l’islam et les musulmans, qui ont tout à fait le droit de respecter leur foi”, a-t-il encore dit sur le plateau de l’émission “On est en direct ” de France 2.