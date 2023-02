Eric Besson: “le Maroc peut être un fournisseur d’électricité dite verte pour l’Union européenne”

Auditionné jeudi 9 janvier 2023 par la commission d’enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France à l’Assemblée nationale, l’ancien ministre français de l’Industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, Eric Besson, a souligné que “le Maroc peut être un fournisseur d’électricité dite verte pour l’Union européenne”.

“Le Maroc en train de créer une spécificité. Situé à 15km de l’Espagne, il peut être un fournisseur d’électricité dite verte pour l’Union européenne. Il a raison de développer cette stratégie”, a-t-il soutenu devant les membres de la commission.

Selon l’ancien ministre, le plan des énergies renouvelables que développe le Maroc est “très ambitieux et très puissant”, indiquant que “le Maroc a entièrement raison. Il n’a pas d’énergie fossile, il est doté par la nature d’un soleil plus qu’abandon et généreux, du vent dans beaucoup de régions”.

Engagé dans une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le Maroc a décidé de revoir à la hausse ses ambitions fixées en matière d’énergies renouvelables, pour dépasser l’objectif actuel de 52 % du mix électrique national avant l’année 2030.

Le Maroc, grâce à sa politique volontariste, a réalisé des projets importants en énergies renouvelables solaire et éolienne qui lui ont permis un positionnement de leader mondial dans ce secteur.