Laila Ouachi: le soutien accordé aux centres sociaux incarne les valeurs de solidarité du raid Sahraouiya

Le soutien accordé aux centres et associations s’occupant d’enfants en situation de handicap est le reflet des valeurs de solidarité et de synergie incarnées par le raid Sahraouiya, a affirmé la présidente de l’association Lagon Dakhla et co-organisatrice du raid, Laila Ouachi.

En marge de la visite de l’association Al Amal Al Mochriq pour enfants en situation de handicap, qui supervise le centre de Dakhla pour enfants autistes, Mme Ouachi a indiqué à la MAP que cette visite intervient après cinq jours de compétition sportive qui ont permis aux participantes de rencontrer les bénéficiaires des services du centre et d’accompagner de plus près ses plus importantes activités.

Ces enfants, ainsi que leurs familles, ont besoin d’une “attention particulière et d’efforts importants”, a-t-elle insisté, appelant à un soutien “adéquat” à ce centre compte tenu des “grands services qu’il offre à l’échelle de la ville de Dakhla”.

Pour sa part, la présidente de l’association Al Amal Al Mochriq pour les enfants en situation de handicap, Alazza Laroussi, a indiqué que le centre accueille actuellement 82 enfants, en plus de 24 enfants sur la liste d’attente, soulignant qu’ils souffrent de différents troubles, notamment l’autisme, la trisomie, la paralysie cérébrale et le retard mental.

“La majorité des enfants souffrent d’autisme”, a-t-elle, en outre, précisé.

Ces enfants bénéficient d’un accompagnement, d’une rééducation, d’un soutien psychologique, d’une formation médicale et d’une éducation spécialisée, a expliqué la présidente de l’association, notant que le but de ces services est de construire la personnalité de chaque enfant individuellement, en lui apprenant l’autonomie et les compétences de la vie, notamment dans les domaines cognitif et scolaire.

L’objectif du centre est de prendre en charge les enfants tout en accompagnant les familles, a-t-elle également fait valoir, soutenant que les objectifs souhaités ne peuvent être atteints sans l’implication de la famille dont la présence est cruciale à toutes les étapes du traitement.

L’association Al Amal Al Mochriq pour les enfants en situation de handicap est une organisation caritative fondée par un groupe de parents atteints de troubles du spectre autistique en 2014, et vise à soutenir les familles pour assurer leur accès à des services qui élèvent le niveau des personnes avec autisme et personnes en situation de handicap.

Au-delà de tous les obstacles rencontrés lors des épreuves, le raid Sahraouiya 2023 est une invitation à l’émancipation féminine, un message porté par toutes les participantes, toutes unies pour la promotion des droits de la femme, avec pour slogan #stayunited.