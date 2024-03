Environnement: le SG de l’ONU pointe l' »injustice » inhérente aux crises qui menacent la planète

“Les crises qui assaillent notre planète – changement climatique, perte de biodiversité et pollution- ont toutes une injustice massive: ceux qui ont fait le moins pour les provoquer en supportent le poids”, a-t-il indiqué dans un post publié dimanche sur son compte X.

Il a notamment cité l’augmentation de la faim et de la famine, la dégradation du sol et les déplacements forcés.

Lors d’une récente réunion du Conseil de sécurité, le haut responsable onusien a appelé l’instance exécutive onusienne à agir pour surmonter les menaces “interdépendantes” sur le climat, la sécurité alimentaire et la paix dans le monde.

“Je demande au Conseil de sécurité de réfléchir à la meilleure façon de faire face aux menaces interdépendantes sur le climat, la sécurité alimentaire et la paix et la sécurité internationales”, a lancé le chef de l’ONU lors d’un débat de haut niveau sur “l’impact du changement climatique et de l’insécurité alimentaire sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

Il a, dans ce cadre, plaidé pour des partenariats, des politiques publiques et des programmes qui permettent de répondre à ces enjeux de façon simultanée, notamment en prenant en compte les risques climatiques et la sécurité alimentaire dans la consolidation de la paix, ou en investissant dans des programmes d’adaptation climatique qui aident les populations à gérer les ressources communes.