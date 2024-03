L’UE signe un « Partenariat stratégique » entre l’UE et l’Egypte à 7,4 milliards

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé dimanche un programme d’aide de 7,4 milliards d’euros au profit de l’Égypte, avec une série de programmes de soutien dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’éducation, de la culture et de la jeunesse.

Lors d’une rencontre euro-égyptienne au Caire, durant laquelle a également été annoncée l’amélioration des relations entre les deux parties au niveau d’un partenariat stratégique global, Mme von der Leyen a affirmé que les deux parties se sont « mises d’accord sur un ensemble de mesures couvrant le commerce, l’investissement, l’éducation, la culture et la jeunesse, avec une enveloppe financière de 7,4 milliards d’euros pour les années à venir. »

« Nous œuvrons également à promouvoir la démocratie, les droits de l’Homme et l’égalité des chances en Égypte », a-t-elle poursuivi, soulignant que l’Union européenne (UE) « aspire à approfondir sa coopération avec Le Caire et cherche à transformer notre partenariat en investissements réels qui profitent à la population, créent des emplois et mobilisent le secteur des affaires des deux côtés ».

Ce partenariat stratégique global vise à renforcer la coopération dans plusieurs domaines englobant les énergies renouvelables, le commerce et la sécurité au moyen de subventions, de prêts et d’autres formes de financement au cours des trois prochaines années en vue de soutenir l’économie égyptienne en difficulté.

Ce financement comprend une aide financière de cinq milliards d’euros, des investissements de 1,8 milliard d’euros et des subventions de 600 millions d’euros, ont rapporté les médias arabes, citant un responsable européen.

Le Fonds monétaire international (FMI) a décidé la semaine dernière de revoir à la hausse la valeur du prêt de l’Égypte, de 3 milliards de dollars en décembre 2022 à 8 milliards de dollars.

Le gouvernement égyptien a également signé un énorme accord d’investissement avec les Émirats arabes unis pour développer la zone de Ras Al-Hikma sur la Méditerranée, avec un investissement total de 35 milliards de dollars.

Les crises financières et économiques de l’Égypte ont été exacerbées par les effets de la pandémie de Covid-19 et les différents conflits géo-politiques de la région.

La dette extérieure totale du pays a doublé au cours des dix dernières années, pour atteindre 165,4 milliards de dollars à la fin du premier trimestre de l’année dernière.