Entretiens à Bagdad de Nasser Bourita avec son homologue irakien, Fouad Hussein

La réunion a été l’occasion d’aborder nombre de questions d’intérêt commun et de souligner la nécessité d’asseoir les mécanismes nécessaires à l’établissement des relations immédiates et futures entre les deux pays, ainsi que l’importance de la coopération commerciale et économique, entre autres”, a déclaré M. Hussein lors d’une conférence de presse conjointe à l’issue de ses entretiens avec M. Bourita.

Il, a dans, ce sens, mis en avant le rôle primordial joué par le Royaume du Maroc sur les scènes politique et économique, en Afrique en l’occurrence, relevant l’importance de bâtir, sur des bases solides, les relations entre les deux pays.

Le chef de la diplomatie irakienne a indiqué que la réunion a porté, également, sur la création d’un Forum d’hommes d’affaires des deux pays, afin d’établir des relations commerciales et économiques non seulement au niveau des deux gouvernements, mais aussi au niveau des hommes d’affaires et du secteur privé.

Il a, à cet égard, souligné la nécessité de réexaminer les anciens accords de manière à ce qu’ils soient compatibles avec la situation politique et économique des deux pays.

Par ailleurs, le ministre irakien des AE a dit que les entretiens se sont attardés sur la coopération conjointe entre les deux pays aux niveaux arabe, islamique et international, et sur la poursuite des concertations sur les questions politiques intéressant les deux parties, mettant en avant, dans le même contexte, la coordination politique claire entre le Maroc et l’Irak.

Pour sa part, M. Bourita a indiqué que sa visite en Irak constitue un signal fort reflétant la profondeur des relations entre les deux pays et elle coïncide avec le 65-ème anniversaire de l’ouverture de l’ambassade d’Irak au Maroc.

Il a ajouté que cette visite traduit la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de renforcer les relations bilatérales maroco-irakiennes dans tous les domaines et confirme que le Maroc a toujours soutenu et soutiendra encore les choix du peuple irakien et de ses institutions nationales, tout en mettant l’accent sur le respect de la souveraineté, de l’unité et de la stabilité de l’Irak et le soutien du Royaume à toutes les mesures prises par les autorités irakiennes à cet égard.

Dans ce contexte, M. Bourita a affirmé le soutien du Maroc à l’unité nationale et à la souveraineté de l’Irak, ajoutant que Sa Majesté le Roi suit avec optimisme la voie empruntée par le pays pour renforcer ses institutions et son rôle au niveau de son environnement régional et arabo-islamique.

Il a souligné, en outre, que les relations commerciales et économiques entre les deux pays devaient encore se développer, à l’instar des relations politiques fortes et humanitaires profondément enracinées, soulignant la nécessité d’éliminer tous les obstacles pour encourager les acteurs économiques à coopérer davantage.

En outre, M. Bourita a indiqué que les entretiens avec son homologue irakien ont porté sur des questions régionales, palestinienne en l’occurrence, mettant en avant la convergence des vues entre les deux pays en faveur d’une solution globale, permanente et définitive à la question palestinienne sur la base d’une solution à deux États et l’établissement d’un État palestinien indépendant sur la base des frontières de 1967 avec Al-Qods-Est comme capitale.

Dans ce sillage, M. Bourita souligné que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, insiste sur la nécessité de préserver le statut juridique, historique et culturel de la ville Sainte.