Entretien entre le commandant du Corps des Marines US et l’Inspecteur de la Marine Royale marocaine

Un communiqué de l’Ambassade américaine au Maroc indique que le général major Langley a remercié l’amiral El Alami pour l’engagement continu du Maroc pour garantir la sécurité maritime régionale, notamment durant la pandémie de la Covid-19.

Les deux parties ont discuté de nombreux engagements militaires conjoints réussis durant les dernières années entre les Marines US et la Marine Royale, y compris en matière de formation des forces d’opérations spéciales marocaines et dans le cadre du programme d’action humanitaire contre les mines visant à former des techniciens et des formateurs marocains spécialisés dans le déminage, outre les importantes manœuvres militaires comme “African Lion” auxquelles participent régulièrement les membres du corps des marines US, ajoute la même source.

Elles ont également mis l’accent sur l’importance du partenariat maroco-américain mutuellement bénéfique, tout en soulignant leur ferme engagement en faveur de la relation solide entre le Corps des Marines US et la Marine Royale marocaine, précise le communiqué, notant qu’elles ont également abordé de nouvelles opportunités de partenariat avec la Marine Royale en élargissant les possibilités de formation combinées au profit des deux parties et en améliorant leur interopérabilité.

De même, les deux parties se sont engagées à prospecter de nouvelles opportunités de coopération et à soutenir la stabilité régionale à travers le renforcement du sens de professionnalisme et les capacités des forces navales et amphibies dans la région.

Elles ont aussi mis en avant l’importance des forums comme le Naval Infantry Leaders Symposium-Africa (NILS-A), un symposium multinational axé sur l’Afrique qui devrait se tenir plus tard cette année, relève le communiqué, ajoutant que cet événement a pour objectifs de réunir les pays partenaires, les forces navales et les Marines, développer l’interopérabilité et les capacités de réponses aux crises, tout en renforçant les relations de nature à améliorer la sécurité maritime en Afrique.