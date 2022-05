Elon Musk prévient que le Japon cessera d’exister si la natalité continue de baisser

“Au risque d’énoncer une évidence, à moins que quelque chose ne change pour que le taux de natalité dépasse le taux de mortalité, le Japon finira par cesser d’exister. Ce serait une grande perte pour le monde”, a déclaré Musk, dans un message publié sur son compte dimanche.

Musk a mentionné à plusieurs reprises dans le passé son inquiétude quant à un “effondrement” de la population mondiale comme étant potentiellement le plus grand risque pour la civilisation humaine.

La population du Japon a diminué d’un nombre record de 644 000 personnes pour atteindre un peu plus de 125,5 millions en 2021, marquant ainsi la 11e année consécutive de déclin. Cette baisse est la plus importante depuis 1950, date à laquelle des données comparables sont devenues disponibles.

Le Japon a enregistré 831 000 naissances cette année-là, mais ce chiffre a été dépassé par 1,44 million de décès, selon les données du gouvernement.

Un pourcentage record de près de 29 % de la population était âgé de 65 ans et plus, tandis que les personnes âgées de 14 ans et moins représentaient un pourcentage record de 11,8 %.

Outre le vieillissement rapide de la société japonaise, le déclin de 2021 s’explique par la diminution du nombre de résidents étrangers en raison du renforcement des contrôles aux frontières suite à la pandémie de coronavirus.

Le gouvernement japonais est depuis longtemps confronté aux défis d’une population vieillissante et d’une main-d’œuvre en déclin, et il a espéré atténuer la pénurie de main-d’œuvre en tentant d’augmenter le nombre de travailleurs étrangers dans le cadre d’un système de visa assoupli.