Éliminatoires Mondial-2022: Le Maroc à un pas de la qualification au dernier tour

Ce match, comptant pour la 2è journée des éliminatoires (groupe I), avait été reporté en raison des conditions sécuritaires en Guinée.

Les hommes de Vahid Halilhodzic, gonflés à bloc après leur double victoire face à la Guinée Bissau, une sélection qui espérait jouer les trouble-fête dans cette poule, joueront ainsi un match crucial, le 3è en une semaine, tout en pensant à l’identité de leur prochain adversaire au dernier tour.

Or, les coéquipiers de Achraf Hakimi savent qu’ils doivent garder les pieds sur terre, d’autant plus qu’ils croiseront le fer avec une formation guinéenne qui jouera le tout pour le tout afin d’espérer créer la surprise dans cette poule.

Après 3 matches, la Guinée, qui n’a pas encore gouté à la défaite, occupe la 3è place de la poule I avec 3 points, tandis que les Lions de l’Atlas, qui ont disputé également trois rencontres, sont leaders avec un total de 9 points (victoire 2-0 contre le Soudan et 5-0, 3-0 face à la Guinée Bissau).

La Guinée Bissau est deuxième (4 pts), tandis que le Soudan ferme la marche avec 2 unités.

Face à la Guinée Bissau, le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a, pour la première fois, aligné le même onze de départ.

C’est dire que le fameux onze type semble finalement se dessiner dans l’esprit du coach franco-bosniaque qui ne veut pas changer une équipe qui gagne.

Ce qui met indubitablement du baume au cœur après les deux dernières sorties du onze national, qui compte l’une des meilleures attaque et défense lors de ces éliminatoires, c’est l’efficacité offensive retrouvée au sein de l’équipe nationale, qui lui a fait souvent défaut.

«Ça va beaucoup mieux au niveau de l’efficacité. On a eu des occasions assez exceptionnelles. On est sur trois victoires en trois matches avec une différence impressionnante au classement», a affirmé Halilhodzic à l’issue de la victoire (3-0) du Maroc face à la Guinée Bissau.

«Notre objectif est de gagner ce troisième match. On pense déjà aux barrages. On est lancé maintenant et on doit poursuivre sur cette culture de gagner qui doit s’installer», a-t-il poursuivi.

De son côté, Ayman Barkok, auteur de la deuxième réalisation marocaine face aux Bissau-guinéens, a relevé que le groupe est «heureux d’afficher un tel niveau sans encaisser de but».

«Nous nous entendons bien entre nous et c’est ce qui compte. Nous souhaitons poursuivre sur cette lancée», a-t-il déclaré.

La phase de groupes va déboucher sur celle des barrages avec 10 équipes, soit les premières de chaque groupe. Elles vont s’affronter sous la forme de matchs aller/retour à l’issue d’un tirage au sort composé de deux pots (les 5 équipes les mieux classées au classement FIFA et les 5 équipes les moins bien classées). Les 5 vainqueurs de ces doubles confrontations seront alors qualifiés pour le mondial Qatar-2022.