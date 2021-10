Le SG de l’ONU met en exergue la pleine coopération du Maroc avec la MINURSO

Le rapport confirme que « le Maroc est resté attaché au cessez-le-feu », tout en préservant son droit de répondre à toute provocation des milices du « polisario ».

Durant la période couverte par le rapport, les activités opérationnelles de la MINURSO au Sahara marocain n’ont été que modérément impactées par les restrictions liées aux mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la pandémie du Covid-19, et ce, grâce à la pleine coopération des autorités marocaines.

M. Guterres a relevé avec satisfaction, dans ce cadre, que le Maroc a non seulement pleinement respecté la liberté de mouvement de la MINURSO, mais a également soutenu la Mission onusienne en facilitant le voyage de ses éléments civils et militaires de et vers leurs lieux de déploiement, en leur garantissant l’accès à des vols internationaux commerciaux spéciaux.

En outre, le Secrétaire général de l’ONU s’est félicité que le Maroc ait procédé à la vaccination du personnel civil et militaire déployé au Sahara marocain au sein de la MINURSO, grâce à une coordination des Forces Armées Royales et du Ministère de la Santé, et ce dans le respect de ses engagements internationaux visant à assurer la sûreté et la sécurité des casques bleus.

Enfin, le rapport s’est félicité que la coopération et la communication au niveau stratégique entre les FAR et la MINURSO sont restées inchangées.