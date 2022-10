Élections en Israël: les principaux acteurs du scrutin du mardi 1er novembre

Voici les principaux acteurs politiques dans ces élections :

1- Le camp de l’opposition cherche à revenir au pouvoir:

A- Parti du Likud:

Ce parti de droite de Benjamin Netanyahu est considéré comme le plus grand d’Israël, et les sondages d’opinion lui donnent 30 sièges sur 120 aux élections du 1 er novembre.

Le parti a été créé en 1973 en tant qu’alliance avec plusieurs partis de droite. Netanyahu l’a dirigé pendant plus d’une décennie – de 1993 à 1999, puis de 2005 à nos jours.

Le parti défend l’implantation juive en Cisjordanie occupée. Il avait auparavant exprimé son rejet de l’idée d’un État palestinien. Le parti reste plus modéré sur les questions de religion et d’État par rapport aux autres partis de droite.

B- Sionisme religieux / Otzma Yehudit :

Ce parti est dirigé par Bezalel Smotrich, son chef le plus éminent est Itamar Ben Gvir, qui appelle à l’expulsion des Arabes. Les sondages lui donnent 15 sièges à la Knesset.

Sa force a augmenté au cours de la dernière année, surtout parmi les jeunes. Le sionisme religieux soutient l’annexion de toute la Cisjordanie et la construction de colonies, et rejette la création de tout futur État palestinien ou des négociations avec l’Autorité palestinienne.

C- Shas: Parti politique religieux extrémiste actuellement dirigé par Aryeh Deri, les sondages d’opinion lui donnent 8 sièges.

Il représente principalement les juifs ultra-orthodoxes séfarades et mizrahi et vise à mettre fin à la discrimination à l’encontre de leurs communautés.

Contrairement à d’autres partis ultra-orthodoxes, le Shas bénéficie du soutien de juifs Mizrahi modérés.

D- L’Union des Juifs et de la Torah « Judaïsme unifié de la Torah » : Une alliance politique religieuse ultra-orthodoxe composée du judaïsme Yisrael et de Degel HaTorah, dirigée par Yaakov Litzman et Moshe Gafni, les sondages lui donnent sept sièges.

2- Le camp de la coalition gouvernementale hybride uni pour empêcher Netanyahu de revenir au pouvoir:

A- Yesh Atid (Il y a un avenir): Ce parti centriste, dirigé par l’ancien journaliste Yaïr Lapid, a été formé en 2012 pour représenter la classe moyenne laïque. Le parti, dont les sondages d’opinion lui donnent 27 sièges, se concentre principalement sur les questions civiques, sociales, économiques et de gouvernance, et appelle à mettre fin à des exemptions de conscription militaire pour les juifs ultra-orthodoxes.

B- Parti de l’unité nationale (Bleu et Blanc) “Kahol Lavan”: En juillet 2022, le parti Kakhol lavan de Benny Gantz et le parti de droite Nouvel Espoir de Gideon Saar se sont fusionnés pour former le Parti de l’unité nationale.

Le parti se concentre sur la protection de l’identité juive d’Israël et considère Israël comme l’État-nation du peuple juif.

L’idée qu’Israël est un “État juif et démocratique” et la “réhabilitation de l’économie” figurent parmi les sept principes du parti. Les sondages d’opinion lui donnent 10 sièges.

C- Parti travailliste: Un parti de centre gauche dirigé par Merav Michaeli, les sondages d’opinion lui attribuent 6 sièges. Le parti a été créé en 1968 suite à la fusion de trois partis de centre-gauche avec des partis de gauche. Jusqu’en 1977, tous les premiers ministres israéliens appartenaient au Parti travailliste.

D- Parti de Meretz: Il a été formé avant les élections législatives israéliennes de 1992 par une coalition de trois partis politiques de gauche.

Le parti se définit comme une démocratie sociale et laïque, et met l’accent sur la paix entre Israël et les Palestiniens, un gel de la construction de colonies en Cisjordanie occupée et la séparation de la religion et de l’État. Les sondages d’opinion lui donnent 4 sièges.

E- Liste arabe unifiée: Un parti arabe dirigé par Mansour Abbas participe à la coalition gouvernementale actuelle. Il est le premier parti arabe à participer à une coalition gouvernementale israélienne depuis 50 ans.

Considéré comme l’aile politique de la branche sud du Mouvement islamique en Israël. Il est populaire parmi les bédouins du Néguev, où 80 % de sa population a voté pour le parti lors des élections de 2009.

Le parti soutient la solution à deux États, l’établissement d’un État palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale, et soutient la libération des prisonniers palestiniens et le droit au retour des réfugiés palestiniens.

F- Israël Beytenou (Israël notre maison): Parti d’extrême droite créé en 1999 par l’immigré d’origine russe Avigdor Lieberman après sa démission du parti Likoud pour se consacrer à la défense des intérêts des Juifs d’origine russe. Les sondages d’opinion lui donnent cinq sièges.

3- Autres partis :

A- Alliance Hadash et Talal:

Alliance des deux partis arabes, le Front démocratique pour la paix et l’égalité (Hadash) et le Mouvement arabe pour le changement (Ta’al), le parti est un gauchiste laïc qui a annoncé qu’il ne rejoindrait aucun des deux camps. Les sondages lui donnent quatre sièges.

B- Rassemblement national démocratique:

Il est dirigé par Sami Abu Shehadeh. Les sondages d’opinion indiquent qu’il ne dépassera pas le seuil de 3,25 % des voix, ce qui lui donne automatiquement quatre sièges à la Knesset.

C- Coalition de partis politiques de droite: Elle est dirigée par Ayelet Shaked, également connue sous le nom de Yamina. Le parti était dirigé par l’ancien Premier ministre Naftali Bennett pendant son mandat de Premier ministre dans la coalition actuelle, avant que Lapid ne lui succède, selon l’accord conclu entre les deux partis. Bennett a annoncé sa retraite de la politique.