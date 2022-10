Terrorisme : la Déclaration de Delhi appelle à la lutte contre l’utilisation des Nouvelles technologies à des fins terroristes

Dans sa Déclaration finale publiée à l’issue de deux jours de travaux à Mumbai et à New Delhi, le CTC a réaffirmé que le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations constitue l’une des menaces les plus sérieuses à la paix et à la sécurité internationales, et que tout acte de terrorisme est criminel et injustifiable, quelles que soient ses motivations, quel qu’en soit le moment, le lieu et l’auteur.

Le CTC a également noté que la menace terroriste ne cesse d’affecter un nombre croissant d’États ce qui exacerbe les conflits dans les régions touchées et contribue à saper la sécurité des Etats, leur stabilité, leur gouvernance et leur développement social et économique.

De même, le CTC se dit profondément préoccupé par le fait que le terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, se répand de façon alarmante notamment en raison de l’adaptation des terroristes et à l’utilisation de technologies nouvelles et émergentes à des fins terroristes.

La Déclaration de Delhi note avec préoccupation l’utilisation accrue, dans une société mondialisée, par les terroristes et leurs partisans d’Internet et d’autres technologies de l’information et des communications, y compris les médias sociaux et plates-formes, à des fins terroristes, telles que le recrutement et l’incitation à commettre des actes terroristes, ainsi que pour le financement, la planification et la préparation de leurs activités.

Elle a également souligné avec une grande préoccupation l’utilisation croissante des systèmes aériens sans pilote (drones) par des terroristes à l’échelle mondiale pour mener des attaques et des incursions contre des infrastructures critiques, des cibles faciles et des lieux publics mais aussi dans des activités de trafic de drogue et d’armes.

Le CTC a, dans ce sens, souligné la nécessité de préserver la connectivité mondiale et la circulation libre et sécurisée de l’information facilitant le développement économique, la communication, la participation et l’accès à l’information.

La Déclaration a exhorté tous les États Membres à prendre d’urgence des mesures pour prévenir et combattre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations grâce à la mise en œuvre intégrale et effective des résolutions 1373 (2001), 1624 (2005), 2178 (2014) et 2396 (2017) et 2617 (2021) du Conseil de sécurité et d’autres instruments internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme en vertu du droit international.

Le Comité souligne aussi l’obligation des États membres de prévenir et de réprimer le financement des actes terroristes et de s’abstenir de fournir toute forme de soutien, actif ou passif, aux entités ou personnes impliquées dans des actes terroristes, notamment en réprimant le recrutement de membres de groupes terroristes et la fourniture d’armes, conformément au droit international.

De même, le CTC déplore la possibilité pour les terroristes d’accéder à des refuges sûrs qui constitue une préoccupation majeure, appelant tous les États membres à coopérer pleinement à la lutte contre le terrorisme afin d’identifier les refuges sûrs, d’en interdire l’accès aux terroristes et de les traduire en justice.

Le Maroc, rappelle-t-on, a pris part à la réunion Spéciale du CTC du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la menace croissante posée par l’utilisation abusive des technologies nouvelles et émergentes, organisée les 28-29 octobre respectivement à Mumbai et à New Delhi.