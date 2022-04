Échanges commerciaux : ouverture d’une ligne maritime entre le Maroc et l’Arabie saoudite

L’Arabie saoudite est le premier partenaire commercial du Maroc dans le monde arabe. La valeur totale des échanges commerciaux bilatéraux s’élevait à 17,2 milliards de dirhams en 2021 (1,76 milliard de dollars), selon les données communiquées par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, qui conduit la délégation marocaine lors de ce forum.

A cet égard, M. Benjelloun a appelé à la nécessité d’assouplir les restrictions administratives à l’exportation et à l’importation et à la mise en place d’un fonds d’investissement maroco-saoudien pour faciliter l’accès au marché aux petites et moyennes entreprises, encourager les partenariats entre les entreprises des deux pays, ainsi que les aider à obtenir des financements.

Les échanges commerciaux ne reflètent pas le niveau des relations politiques et stratégiques historiques existant entre les deux pays, a-t-il dit, exprimant l’espoir que des priorités et des objectifs soient fixés afin d’élaborer une vision globale pour renforcer la coopération économique bilatérale.

Au cours des travaux du Forum, organisé en coopération avec le Conseil d’affaires saoudo-marocain du Conseil des chambres saoudiennes, les plus importantes opportunités d’investissement et de partenariat entre le Maroc et l’Arabie saoudite et les potentialités des marchés des deux pays ont été passées en revue, au même titre que les obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs et les solutions proposées pour favoriser les investissements et doubler le volume des échanges commerciaux entre les deux pays.

Le Forum a été également un lieu de rencontres entre des hommes d’affaires marocains et saoudiens dans le but de renforcer et de soutenir le partenariat entre les acteurs du secteur privé des deux pays.