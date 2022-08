E-commerce : 85% des consommateurs au Maroc se demandent sur la protection de leurs données personnelles (Enquête)

La confidentialité et la sécurité des données sont essentielles pour les consommateurs : Ce que les commerçants peuvent faire Une majorité (85%) des personnes interrogées veulent savoir comment leurs informations personnelles seront traitées et protégées avant de les fournir à un site de commerce électronique. En outre, 81% ont déclaré qu’ils aimeraient savoir comment fonctionne la technologie de sécurité pour pouvoir faire confiance aux méthodes de paiement numérique en général, ce qui renforce l’importance de l’éducation des consommateurs par les parties prenantes du secteur des paiements – institutions financières, sociétés de paiement et gouvernements, pour renforcer la confiance des consommateurs dans les paiements numériques. Sur la base des résultats de l’enquête, les commerçants peuvent prendre des mesures pour accroître la confiance des consommateurs et améliorer l’expérience de paiement.

Il s’agit de divulguer les mesures de protection des informations personnelles des consommateurs, fournir des informations claires sur les garanties et les options de remboursement, et afficher les logos/symboles des partenaires bancaires et de paiement, relève la même source.

Citée dans le communiqué, Leila Serhan, Senior Vice President et Group Country Manager pour l’Afrique du Nord, le Levant et le Pakistan de Visa, a indiqué que “le fait que les consommateurs accordent plus d’importance à la sécurité et à la confidentialité qu’au prix et à la transparence lorsqu’il s’agit du traitement de leurs données personnelles, est un élément important pour les commerçants qui cherchent à établir et à maintenir la confiance des consommateurs dans leurs offres de paiement”. Et de poursuivre que “le fait qu’un tiers des consommateurs ne soit toujours pas en mesure d’identifier une fraude potentielle renforce la nécessité pour tous les acteurs de l’écosystème des paiements de continuer à travailler ensemble pour garantir la protection des consommateurs”.

“Maintenant dans sa septième année, notre campagne Stay Secure continue d’être une plateforme importante pour Visa et ses partenaires pour aider à éduquer les consommateurs sur la sécurité des paiements et à soutenir les commerçants en répondant au besoin croissant de paiements numériques sécurisés et transparents, tant en magasin qu’en ligne”, a-t-elle souligné. Pour sa part, Hanae Ben Driss, directrice générale de HPS Switch, a noté qu’au Maroc, l’enquête 2022 Stay Secure confirme la tendance positive des consommateurs à devenir plus attentifs à la façon dont leurs données personnelles sont traitées, d’autant plus que les tentatives de fraude ont connu une forte recrudescence depuis la progression de l’e-commerce résultant de la pandémie”. Elle a également souligné que la façon dont les commerçants gèrent la protection des données et la confidentialité peut devenir un point de différenciation et même une source d’avantage commercial concurrentiel.

“Les consommateurs étant plus nombreux que jamais à choisir de dépenser en ligne, c’est le moment idéal pour les commerçants d’adopter une approche réfléchie de la gestion des données et d’investir dans la technologie si nécessaire pour que les paiements des clients soient aussi sûrs et sécurisés que possible”, a-t-elle précisé, citée dans le communiqué.

Par ailleurs, le communiqué indique que parmi les consommateurs qui ont utilisé les paiements numériques au cours de l’année écoulée, la majorité (91%) connaît les solutions de paiement à tempérament/BNPL (Buy Now Pay Later) et 40% d’entre eux y ayant déjà eu recours.

L’enquête correspond au lancement de la septième campagne annuelle de Visa sur les médias sociaux “Stay Secure” sur Facebook et Instagram (@ VisaMiddleEast , @ HPS_worldwide ) en partenariat avec HPS Switch. La campagne renforce les pratiques de paiement numérique sûres et rappelle aux consommateurs comment ils peuvent protéger leurs données personnelles, même s’ils profitent des avantages et de la commodité du commerce électronique et des paiements sans contact. La page web Morocco Stay Secure comprend également des conseils de prévention de la fraude pour les consommateurs et des informations sur les caractéristiques de sécurité des paiements numériques.