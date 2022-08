L’écrivain Salman Rushdie victime d’une attaque à New York

L’écrivain britannique d’origine indienne Salman Rushdie, auteur du roman controversé “les Versets sataniques” a été attaqué vendredi alors qu’il s’apprêtait à donner une conférence dans l’ouest de New York. Selon l’Associated Press, un homme a pris d’assaut la scène de l’institution Chautauqua où l’auteur devait donner sa conférence, et a commencé “à frapper ou à poignarder” Rushdie au moment de sa présentation à l’audience.

L’auteur est tombé par terre et l’assaillant a été arrêté, d’après l’agence américaine. Le roman “Les versets sataniques” a été interdit en Iran depuis 1988. Un an plus tard, l’ayatollah Khomeiny avait émis une fatwa appelant à la mort de l’auteur.