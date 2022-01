Djokovic achète 80% d’une biotech danoise développant un traitement anti-covid

Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic a racheté 80% de la biotech danoise QuantBioRes, qui s’attache à développer un traitement contre la Covid-19, a annoncé mercredi le directeur général de la société.

Cette annonce intervient alors que le numéro un mondial, qui refuse de se faire vacciner, a été exclu du premier tournoi du Grand Chelem de l’année, l’Open d’Australie, et expulsé du pays après avoir vu son visa annulé.

Le PDG Ivan Loncarevic a fait savoir que l’investissement avait été réalisé en juin 2020, sans toutefois en préciser le montant.

QuantBioRes compte environ 11 chercheurs opérant au Danemark, en Australie et en Slovénie, qui travaillaient sur un traitement et non un vaccin, selon Loncarevic.

La société développe un peptide, qui empêche le coronavirus d’infecter la cellule humaine, et prévoit de lancer des essais cliniques en Grande-Bretagne cet été, a-t-il ajouté.