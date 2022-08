Dissolution du Parlement koweïtien

Le parlement a été dissous afin de “redresser la scène politique impliquant le manque d’harmonie et de coopération, en plus des différences, des conflits, des intérêts personnel, de la non-acceptation de l’autre, des pratiques et des comportements qui minent l’unité nationale”, a déclaré le prince héritier Cheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah dans son décret.

Le prince héritier, qui a repris la plupart des fonctions de l’émir au pouvoir, a annoncé en juin la dissolution constitutionnelle du Parlement et la tenue d’élections générales anticipées.

Cette décision a été prise sur la base d’un décret Amiri daté du 15 novembre 2021, déléguant au prince héritier certains pouvoirs constitutionnels.