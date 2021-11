Des conférences-débats du CCME pour expliquer les dessous de la crise artificielle autour du Sahara (vidéos)

Dans le cadre de la convention signée entre le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES)-Agdal de l’Université Mohamed V de Rabat, et à l’occasion du 46e anniversaire de la glorieuse marche verte, le CCME et la FSJES-Agdal ont lancé une série de conférences de formation sur le thème « Sahara marocain : vérité et histoire ».

Au programme, une trentaine de vidéo-conférences qui traitent des dessous de cette crise artificielle atour de la Sahara marocain. Ces conférences visent à fournir au public les bases nécessaires pour plaider la question de l’intégrité territoriale du Royaume. Deux conférences ont été diffusées avec la participation des Marocains du monde à partir du 5 novembre 2021 sur AwacerTV, la plateforme numérique dédiée à l’immigration et aux Marocains du monde lancée par le CCME.