Dakhla: Les lauréats des concours à distance de déclamation du Saint Coran dévoilés

Cet événement religieux a pour objectif d’inciter et d’encourager les générations montantes à mémoriser le Saint Coran et à maîtriser ses sciences, de découvrir les jeunes talents dans le domaine de la déclamation et inculquer aux générations futures une véritable culture religieuse.

Les participants à ce concours sont répartis sur trois groupes: le premier ouvert aux enfants âgés de moins de 5 ans ayant concouru dans la catégorie ” mémorisation du Hizb 60 (section)”, le deuxième aux enfants dont l’âge est compris entre 5 et 10 ans qui ont été en lice dans la catégorie “mémorisation et psalmodie de cinq Hizb”. Le troisième et dernier groupe est ouvert aux enfants âgés entre 10 et 15 ans dans la catégorie “mémorisation et psalmodie de 10 Hizb”.

Chaque participant à ce concours ramadanesque a été appelé à enregistrer une séquence vidéo d’une durée de 3 minutes au maximum où il déclame des versets du saint Coran, tout en veillant au respect des règles de la déclamation.

Après la réception de toutes les participations que ce soit en mode virtuel ou présentiel, une commission composée par des Mourchidines et Mourchidates et par des prédicateurs du Conseil local des ouléma dans la province d’Oued Eddahab a procédé à l’évaluation de ces lectures et déclamations du Saint Coran pour désigner les vainqueurs de ce concours.

Les résultats de ces concours ont été publiés sur la page Facebook du Conseil. Il s’agit de 16 lauréats dans toutes les catégories confondues.

A noter que le Conseil local des ouléma d’Oued Eddahab a établi un programme spécial pour le Ramadan qui intervient dans une conjoncture exceptionnelle marquée par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ce programme riche et varié a porté sur une série de conférences scientifiques et de cours religieux, en plus des actions sociales solidaires dont des visites à l’hôpital régional Hassan II et la Maison de l’étudiant et la distribution de denrées alimentaires.