Covid-19: Othman El Ferdaous lance un programme exceptionnel de soutien aux acteurs culturels

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous a annoncé, dimanche, le lancement d’un “programme exceptionnel” de soutien aux acteurs culturels des mondes de l’art et du livre, en vue d’atténuer l’impact socio-économique de l’état d’urgence sanitaire.

“Conscient de l’apport des créateurs, artistes et auteurs, dans la fabrication du lien social, de la cohésion et de la capacité d’innovation, le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports lance un programme exceptionnel de soutien aux acteurs culturels des mondes de l’art et du livre, personnes physiques, associations et entreprises, en vue d’atténuer l’impact socio-économique de l’état d’urgence sanitaire”, a écrit M. El Ferdaous sur sa page Facebook.

Ce programme exceptionnel englobe la distribution anticipée par le Bureau Marocain des Droits d’Auteurs (BMDA) à partir du 15 juin, au profit des auteurs et créateurs adhérents, de toutes les répartitions restantes programmées pour l’exercice 2020, soit 35,4 millions de dhs, notamment les perceptions de l’année 2019 des droits d’auteur et de la rémunération pour copie privée pour les trois catégories : lyrique, dramatique et littéraire, conformément aux recommandations de la Confédération internationale des auteurs et compositeurs (CISAC) et du programme ResiliArt de l’UNESCO, a expliqué le ministre.

Le programme porte également sur le lancement à partir du 17 juin d’un appel à projets artistiques pour une enveloppe globale de 39 millions de dhs dans cinq domaines principaux, notamment le théâtre et tournées nationales pour une enveloppe prévisionnelle de 20 millions de dhs (jusqu’à 200.000 dhs par projet), la musique, chanson, arts de la scène et arts chorégraphiques pour une enveloppe prévisionnelle de 12 millions de dhs (jusqu’à 250.000 dh par projet), en plus des expositions d’arts plastiques et/ou visuels portées par les galeries pour une enveloppe prévisionnelle de 2 millions de dhs (jusqu’à 250.000 dh par projet), a-t-il ajouté.

Le quatrième domaine concerne l’acquisition d’œuvres d’arts plastiques ou visuels auprès des artistes pour une enveloppe prévisionnelle de 3 millions de dhs (de 5.000 dhs à 30.000 dhs par œuvre), afin d’enrichir les collections du ministère et encourager les jeunes talents, alors que le cinquième domaine est relatif à la participation à l’initiative d’acquisition d’œuvres d’arts plastiques et visuels lancée par la Fondation Nationale des Musées à hauteur de 2 millions de dhs, portant l’initiative à 8 millions de dhs.

En outre, le ministre a fait part d’un autre élément de ce programme, celui d’un partenariat approfondi avec la Fondation Nationale des Musées concernant les prêt d’œuvres issues de la collection non exposée du ministère afin que les œuvres des artistes marocains soient mises à la disposition du public dans les musées du Royaume et à l’international, en plus de la mise à disposition du scanner très haute définition de la Bibliothèque Nationale du Royaume (modèle « Newly Muse » 2×2 résolution 1090dpi à 7,4 milliards de pixels) pour contribuer à l’accélération de la numérisation des collections de la Fondation.

Il a aussi annoncé le lancement, à partir du 17 juin, d’un appel à projets dans l’édition et le livre pour une enveloppe de 11 millions de dhs dans les domaines d’acquisition d’ouvrages auprès des librairies et des éditeurs pour distribution dans les bibliothèques publiques, d’édition de revues culturelles (papier et électronique), d’opérations de sensibilisation à la lecture, ainsi que la participation des auteurs marocains aux résidences d’auteurs et aux salons internationaux.