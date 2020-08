Covid-19 : Ait Taleb visite l’hôpital Ibn Tofail à Marrakech

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette visite de terrain, le ministre a fait remarquer que “l’évolution de la situation épidémiologique est une tendance mondiale et le Maroc n’est pas une exception”.

L’augmentation des cas confirmés, des cas critiques et des décès à Marrakech et au Maroc en général a coïncidé avec le déconfinement, la fête de l’aid al Adha et les vacances d’été, a-t-ajouté, relevant que cette augmentation des cas confirmés s’explique aussi par la mobilité des citoyens en ces temps de vacances en plus du relâchement quant au respect des mesures préventives.

M. Ait Taleb a indiqué que sa visite à Marrakech vise à s’informer des contraintes créées par l’augmentation des cas confirmés à la Cité Ocre, soulignant que cette évolution des cas de Covid-19 a créé une pression sur les structures sanitaires de la ville.

En partant des recommandations de la commission centrale dépêchée sur place, il a été décidé de rationaliser les structures hospitalières de Marrakech et de restructurer et organiser le processus de prise en charge des personnes infectées par le Covid-19, a-t-il expliqué.

Ainsi, a-t-il poursuivi, il sera procédé à l’extension de l’hôpital Ibn Tofail alors qu’un chapiteau y sera aménagé en tant qu’hôpital de campagne où seront pris les cas Covid-19.

L’hôpital Ibn Zohr (Mamounia), qui bénéficiera de travaux d’extension et sera entièrement équipé de canalisation d’oxygène, sera dédié uniquement aux cas suspects et au dépistage de Covid-19 alors que l’hôpital Al Antaki sera mis à niveau pour le préparer à prendre en charge les cas admis en soins intensifs (premier degré).

L’hôpital Arrazi relevant du CHU Mohammed VI restera de son côté, dédié aux cas critiques, a-t-il précisé.