Côte d’Ivoire : inauguration de la première centrale solaire photovoltaïque du pays

La première phase de la centrale, déployée sur 36 ha, a été inaugurée mercredi par le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Beugré Mambé lors d’une cérémonie marquant l’extension de cet ouvrage.

Le Premier ministre ivoirien a indiqué qu’après la phase 2 qui s’étendra sur 42 ha, cette centrale photovoltaïque deviendra la plus grande de l’Afrique de l’Ouest.

«Je suis convaincu que cette infrastructure est, sans nul doute, une source de développement socioéconomique avec plusieurs offres d’emplois directs et indirects», a indiqué M. Mambé.

Pour le directeur général de Côte d’Ivoire Energies (CI-ENERGIES), Noumory Sidibé, la centrale solaire de Boundiali est un projet à visage humain qui s’insère parfaitement dans son environnement. Elle présente un intérêt socio-économique certain et indéniable, car elle permettra la facilitation de l’électrification des villages, l’alimentation de 430.000 ménages et l’économie de 27.000 tonnes de CO2 par an.

La DG adjointe de l’Union Européenne, Miryam Ferram, a souligné, pour sa part, que la centrale solaire de Boundiali, d’une capacité de 37,5 Méga Watt crête (MWc), a été réalisée dans les meilleurs standards internationaux grâce à la synergie entre l’expertise européenne et ivoirienne.