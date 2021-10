COP26: les eurodéputés insistent sur la nécessité de relever les ambitions climatiques mondiales

Dans la résolution, les eurodéputés expriment leur inquiétude quant au fait que les objectifs annoncés à Paris en 2015 vont aboutir à un réchauffement bien au-delà des trois degrés en 2100 en comparaison avec les niveaux préindustriels.

Ils affirment que l’UE doit demeurer un leader mondial dans la lutte contre le changement climatique et qu’ils travailleront pour garantir que le paquet climatique de l’UE “Fit for 55 in 2030” sera pleinement conforme à l’accord de Paris.

Afin d’accélérer le rythme de l’action climatique, les députés européens souhaitent que l’UE soutienne un cadre quinquennal pour tous les pays plutôt que l’actuel cadre décennal. Ils affirment également que toutes les subventions directes et indirectes liées aux combustibles fossiles devraient progressivement disparaître de l’UE d’ici 2025 et ils appellent tous les pays à prendre des mesures similaires.

Les députés rappellent que la biodiversité joue un rôle essentiel dans la lutte et l’adaptation des humains au réchauffement climatique et soulignent que les solutions fondées sur la nature sont des solutions gagnant-gagnant qui impliquent la protection, la restauration et la gestion durable des écosystèmes.

Ils réitèrent également que les pays du G20 doivent montrer un leadership mondial et s’engager à atteindre la neutralité climatique d’ici 2050 au plus tard, appelant la Commission européenne à créer “un club international du climat” avec d’autres grands émetteurs de gaz à effet de serre avec pour objectif de fixer des normes communes et d’élever le niveau d’ambition au niveau mondial via un mécanisme commun d’ajustement carbone aux frontières.

Par ailleurs, les eurodéputés insistent que les pays développés doivent respecter leur promesse consistant à mobiliser chaque année au moins 100 milliards de dollars pour financer la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, et à augmenter ce montant à partir de 2025 lorsque les économies émergentes devraient également commencer à contribuer.