Les risques pour la stabilité financière maîtrisés grâce au rebond de l’économie mondiale en 2021 (FMI)

“Alors que le monde reste aux prises avec la pandémie mondiale, les risques pour la stabilité financière dans le monde ont été maîtrisés jusqu’ici grâce au soutien continu des politiques monétaires et budgétaires et au rebond de l’économie mondiale observé cette année”, a indiqué l’institution de Bretton Woods dans son “Rapport sur la stabilité financière dans le monde” publié mardi, à l’occasion des réunions d’automne du FMI et de la Banque mondiale. Le rapport relève que si les conditions financières se sont encore assouplies dans les pays avancés, l’optimisme qui avait animé les marchés au premier semestre s’est quelque peu tempéré au cours de l’été, notant toutefois que les investisseurs s’inquiètent de plus en plus des perspectives économiques dans un contexte d’augmentation des infections virales et d’incertitude accrue quant à la vigueur de la reprise, en particulier dans les pays émergents.

Fin septembre, la crainte de pressions inflationnistes plus persistantes que prévu initialement, a provoqué une hausse des rendements nominaux, effaçant totalement les mouvements précédents dans certains pays, fait observer l’institution financière, ajoutant que bien que des améliorations soient survenues depuis l’édition d’avril 2021 du Rapport sur la stabilité financière dans le monde, les vulnérabilités financières demeurent fortes dans plusieurs secteurs, en partie masquées par les mesures massives de relance.

Pour le FMI, les dirigeants “font face à un arbitrage difficile: continuer à soutenir l’économie mondiale à court terme tout en prévenant les conséquences indésirables et les risques pour la stabilité financière à moyen terme”.

Par ailleurs, l’institution financière internationale a estimé qu’une période prolongée de conditions financières extrêmement favorables, quoique nécessaire pour soutenir la reprise économique, pourrait alimenter une surévaluation des actifs et accroître les vulnérabilités financières.

Le rapport a relevé en outre qu’une plus grande prise de risques financiers et des fragilités grandissantes dans le secteur des établissements financiers non bancaires signalent une dégradation des fondements de la stabilité financière.

“Si rien n’est fait, ces vulnérabilités pourraient devenir des problèmes structurels, qui menaceraient la croissance à moyen terme et mettraient à l’épreuve la résilience du système financier mondial”, a prévenu le FMI.