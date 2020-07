Conseil exécutif de l’Unesco: L’ambassadeur Samir Addahre plaide pour l’Afrique comme priorité

C’est la première réunion organisée en présentiel depuis le début de la pandémie de la Covid_19. Toutes les mesures de sécurité sanitaires ont été prises pour que les 58 Etats membres dont le Royaume du Maroc, représenté par son ambassadeur, Délégué Permanent auprès de l’Unesco, Samir Addahre.

Cette session se tient sous la présidence de l’Equato-guinéen Agapito Mba Mokuy, en présence de la Directrice Générale de l’organisation onusienne, Audrey Azoulay.

Une session, qui se tient sur fond d’une des pandémies les plus importantes sur les questions d’éducation notamment, avec un confinement qui a détourné du chemin de l’école plus de 850 millions d’élèves et d’étudiants dans le monde .Ils ont pour la plupart et selon les pays, suivi via Internet ou la télévision les programmes scolaires et universitaires.

Dans un rapport publié le 23 juin dernier, l’Unesco avait tiré la sonnette d’alarme sur les perturbations sans précédent générés par la pandémie et les craintes de voir cette crise sanitaire creuser les inégalités en matière d’éducation, surtout parmi les populations les plus pauvres.

Les risques pour que des dizaines de milliers de petites filles ou d’enfants handicapés ne reprennent jamais le chemin de l’école à l’issue de crise sont en effet réels.

Ces questions éducatives ainsi que la priorité Afrique et le trafic illicite des biens culturels, sont quelques unes des plus importantes inscrites à l’agenda de cette 209éme session prévue pour durer 10 jours.

Les enjeux liés aux géoparcs nationaux seront également abordés, sachant qu’il n’y en a que deux en Afrique et dans le monde arabe, le premier au Maroc et le second en Tanzanie.