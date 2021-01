Conflit israélo-palestinien: Biden défend la “solution à deux Etats” (Blinken)

Le président élu des Etats-Unis Joe Biden estime que la seule issue viable au conflit israélo-palestinien est “la solution à deux Etats”, a déclaré mardi son futur ministre des Affaires étrangères Antony Blinken.

“Le président pense comme moi que la meilleure manière, peut-être la seule manière d’assurer à Israël son avenir en tant qu’Etat juif démocratique, et de donner aux Palestiniens l’Etat auquel ils ont droit, c’est la solution dite à deux Etats”, a-t-il affirmé.

Devant les sénateurs américains, il a toutefois reconnu qu’une telle solution n’était pas “réaliste” à “court terme”, appelant dans l’immédiat Israéliens et Palestiniens à “éviter des mesures unilatérales qui rendent cela encore plus complexe”.

Le président américain sortant Donald Trump a présenté il y a un an son plan de paix pour le Proche-Orient, qui n’octroie aux Palestiniens qu’un Etat démilitarisé et réduit à sa portion congrue, avec une capitale en périphérie de Jérusalem et privé des colonies israéliennes qui seraient annexées par l’Etat hébreu.

L’Autorité palestinienne a rejeté en bloc cette proposition, refusant à l’administration Trump le statut de médiateur.

Antony Blinken a aussi assuré que “l’engagement” du futur gouvernement américain “en faveur de la sécurité d’Israël” était “sacro-saint”.