Chouhaid Nasr nouveau patron de Veolia au Maroc

Nommé directeur pays, Chouhaid Nasr intègre le Comité Exécutif de la zone Afrique et Moyen-Orient de Veolia et reste par ailleurs directeur général de Redal et pourra s’appuyer dans cette fonction sur Othmane Hamouda, nommé directeur général adjoint de Redal en remplacement de Oussama Bennani qui part à la retraite en fin de mois, indique Veolia dans un communiqué.

Cette promotion interne de compétences marocaines démontre la volonté du Groupe Veolia de privilégier des talents nationaux capables de répondre aux exigences liées au Top management, fait savoir la même source.

Avant de prendre la direction générale de Redal, Chouhaid Nasr a notamment passé 8 années chez Amendis, dont 4 en tant que directeur général.

Âgé de 52 ans, il a occupé plusieurs fonctions durant sa carrière, notamment manager des opérations et de la fabrication à la société STMicroelectronics à Casablanca entre 1999 et 2004, directeur de l’usine LEONI (Multinationale Allemande) et Membre du Comité Exécutif à Bouznika entre 2004 et 2008, directeur de l’usine Sumitomo Electronic Wiring System (Multinationale Japonaise) et Leader du comité exécutif à Aïn Aouda et Kénitra entre 2008 et 2010.

Il a été également directeur technique et Membre du directoire de Veolia Transport Maroc entre 2010 et 2011, directeur Général d’Amanor et Directeur Exécutif Adjoint d’Amendis Tétouan, filiales de Veolia Maroc entre 2011 et 2014, directeur Exécutif d’Amendis Tétouan en 2014, directeur Exécutif d’Amendis Tanger en 2015, directeur Général d’Amendis de 2015 à 2019 et directeur général de Redal de 2019 à 2021.

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 179.000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie qui participent à changer radicalement la donne.

Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2020, le groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 43 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 26,010 milliards d’euros. www.veolia.com