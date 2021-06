Le Maroc, un partenaire incontournable de l’UE (sénateur français)

Le Maroc est un partenaire incontournable dans le processus de développement de l’Union Européenne non seulement dans le volet sécuritaire mais aussi sur le plan économique et touristique, a souligné, lundi, Claude Kern (Union Centriste), Sénateur du Bas-Rhin et Vice-Président de la Commission des Affaires Européennes.

«La France et l’Europe ont besoin du Maroc qui représente une porte d’entrée vers l’Afrique grâce à l’excellent travail accompli par SM le Roi dans ce sens», a affirmé le sénateur français, également membre de la délégation française à l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, dans une déclaration à l’issue d’un entretien qu’il a eu avec le Consul Général du Royaume à Strasbourg, Driss El Kaissi. S’agissant du Sahara marocain, Claude Kern a appelé l’Europe à tenir compte du fait qu’elle constitue une question fondamentale pour le Maroc et les Marocains et c’est pour cette raison, a-t-il dit, que l’UE doit aider le Maroc à trouver une solution à ce conflit».