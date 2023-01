Cérémonie officielle à Dakar de la 43-ème édition de la Ziarra annuelle omarienne: les liens forts unissant le Maroc et les confréries soufies du Sénégal mis en exergue

Cette grande cérémonie officielle marque la fin des activités de la 43-ème édition de la Ziarra annuelle omarienne, dédiée aux érudits de l’Islam Thierno Saidou Nourou Tall et Thierno Mountaga Ahmad Tall (anciens de la famille omarienne), qui avaient démarré, vendredi à la Grande Mosquée Cheikh Oumar Foutiyou Tall, située sur la Corniche de Dakar et ce, après deux années de pause due à la pandémie de Covid-19.

Elle a été marquée par la participation de centaines de fidèles musulmans, de nombreux dignitaires religieux, de représentants d’autres communautés, ainsi que d’une importante délégation marocaine.

La délégation marocaine comprenait M. Abdeslam Lazaar, membre du Conseil supérieur des Oulémas et Directeur de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams Mourchdines et Mourchidates, MM. Lahcen Id Said, membre du Conseil supérieur des Oulémas, Said Chebbar, président du Conseil local des Oulémas de Beni Mellal, Lehcen Ben Brahim Esskenfel, président du Conseil local des Oulémas de la Préfecture de Skhirat Témara et Mostapha Zamhana, président du Conseil local des Oulémas de Khénifra, ainsi que l’Ambassadeur du Roi au Sénégal, M. Hassan Naciri.

La Cérémonie, qui a été ouverte par la lecture de versets du Saint Coran, s’est déroulée en présence d’une forte délégation ministérielle sénégalaise, comprenant notamment le ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Anne, représentant le Chef de l’Etat, Macky Sall, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aissata Tall Sall, le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises, Porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, le ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Alioune Ndoye, ainsi que les représentants de toutes les familles Soufies au Sénégal et de membres du corps diplomatique accrédité à Dakar et d’associations islamiques.

S’exprimant à cette occasion, M. Abdeslam Lazaar, membre du Conseil supérieur des Oulémas et Directeur de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams Mourchdines et Mourchidates, a d’abord fait part de la fierté et de la joie des membres de la délégation marocaine de prendre part à ce grand évènement, organisé chaque année par la famille Omarienne, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et la Présidence d’honneur du chef de l’Etat Sénégalais, Maky Sall, en hommage à la mémoire des deux érudits défunts de l’islam Thierno Saidou Nourou Tall et Thierno Mountaga Ahmad Tall.

Il a, à cet égard, mis en relief les liens spirituels forts unissant les deux érudits à Feus le Roi Mohammed V et le Roi Hassan II, rappelant dans ce cadre que parmi les manifestations de cette “relation singulière, distinguée et solide”, est la visite effectuée par feu Thierno Saidou Nourou Tall, à la tête d’une délégation de Cheikhs de la famille omarienne à feu Mohammed V, durant Son exil à Madagascar, et la visite entreprise par la suite par le regretté Souverain au Sénégal en 1959.

Parmi les manifestations de ces liens figurent aussi les rencontres de Cheikh Montaga avec feu le Roi Hassan II et Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, à l’occasion des Causeries religieuses, soit au Maroc ou au Sénégal, a indiqué M. Lazaar, notant que ces liens ont été consolidés au fil du temps.

L’intervenant a souligné, en outre, que la relation existant entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, en plus d’être une relation unissant deux pays qui partagent un point commun qu’est l’appartenance géographique au continent africain, est très profonde et ancienne, dans laquelle le volet spirituel et culturel constitue l’une des spécificités et des caractéristiques les plus marquantes. Ces liens ont été consolidés et raffermis davantage grâce à la doctrine soufie qui, a-t-il noté, a fait du Maroc et du Sénégal, “une union spirituelle profonde”, qui se manifeste par la confrérie soufie et l’Institution d’Imirat Al-Mouminine qui la parraine.

Il a poursuivi que les liens existant entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste et Le préserve, et les dignitaires et oulémas du Sénégal sont solides et multidimensionnels, auxquels le volet spirituel a donné une impulsion forte, ajoutant que les Cheiks des zaouïas et des Confréries soufies constituent dans ce sens une référence d’une grande importance en matière d’éducation et d’établissement de la paix et de la stabilité.

“C’est l’objectif que Sa Majesté le Roi Mohammed VI oeuvre à réaliser, à faire épanouir et à généraliser”, a dit M. Lazaar, en évoquant dans ce sens l’importance du projet de création par le Souverain de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains et de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams Mourchidines et Mourchidates.

M. Lazaar a révélé à cette occasion que depuis le début de la formation des Sénégalais dans cet institut, en 2017, le nombre des lauréats a atteint actuellement 646 imams Mourchdines et Mourchidates.

La cérémonie officielle a été également marquée par les allocutions du ministre de l’Education nationale, représentant le président Macky Sall, qui s’est félicité de la réussite de l’organisation de cet évènement “qui n’a pas pu se tenir dans les deux dernières années en raison du contexte de la pandémie du Covid-19”.

Pour sa part, le serviteur de la Hadra omarienne, Cheikh Mouhamad Madani Tall, khalife de Cheikh Mountaga Ahmad Tall, et Président de la Ligue des Oulémas, a souligné dans son allocution que ‘’la coexistence pacifique entre les êtres humains, malgré leur différence de couleur, de civilisation et de culture, est l’une des valeurs prônées par l’islam, qui est une religion de paix et de concorde’’.

Il a ajouté que “c’est avec des valeurs morales et des vertus honorables que les nations et les sociétés humaines grandissent dans l’honneur, la noblesse et la fierté”, relevant toutefois que “pour une nation ou une tribu qui a perdu ces valeurs et vertus, aucune histoire ou gloire n’est mentionnée”. Il a rappelé à cet égard les valeurs de l’islam, ‘’une religion qui invite à cultiver la paix”.

S’exprimant pour sa part lors de cette cérémonie, Amadou Tidiane Hane, au nom de l’Association des Amis de Cheikh Omar Tall, a noté que l’occurrence de la pandémie Covid-19 et les mesures sanitaires qui s’ensuivent, “ont entraîné beaucoup de perturbations dans le mode de fonctionnement des sociétés et des États à travers le monde entier”.

“Le Sénégal n’y ayant pas échappé, l’on a noté en particulier la suspension chez-nous pour ne pas dire simplement l’arrêt de tout rassemblement humain ou de toute activité impliquant de la mobilisation des foules. Et c’est dans ce contexte que la Ziarra omarienne annuelle n’a pu s’effectuer depuis sa dernière édition en 2020”, a-t-il affirmé.

Ce grand rassemblement religieux, commémorant le rappel à Dieu des deux érudits de l’islam, Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall, a rassemblé des centaines de fidèles musulmans venus de toutes les régions du Sénégal et des pays voisins notamment du Mali, de la Mauritanie, de la Gambie et de la Guinée.

Avant le début de la cérémonie officielle, l’Ambassadeur du Royaume et les membres de la délégation marocaine ont été reçus par le Khadim de la Hadra Tijania Omarienne, Cheikh Mohammad Madani Tall, Président de la Ligue des Oulémas du Sénégal.

Le programme de la 43-ème édition la Ziarra omarienne comprenait des prières en plus de la tenue, samedi, d’une Conférence internationale dont le thème central est: “Les facteurs de déséquilibre de nos valeurs: quelles prescriptions islamiques et éthique civile pour une cohésion sociale et un mieux vivre ensemble”.