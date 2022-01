Vainqueur aux tirs aux buts face à la Côte d’Ivoire (5-4), l’Egypte affrontera le Maroc en quart de finale dimanche 30 janvier à 17h00 au stade Ahmado Ahidjo à Yaoundé. Un remake du quart de finale 2017 au Gabon. Les Lions de l’Atlas qui se sont inclinés à l’époque sur le score de (1-0) devront prendre leur revanche et filer en demi-finale.

CAN2021: les Lions de l’Atlas Vs les Pharaons d’Égypte, le match choc

Tous les regards des plus grands férus du ballon rond africain et ceux d’ailleurs seront tournés vers le derby qui opposera les Pharaons d’Égypte aux Lions de l’Atlas.

En effet, cette grande rencontre mettra aux prises deux géants du football continental, confrontés à maintes et maintes reprises.

Les Nationaux ont, jusqu’ici, fait montre d’un niveau stable lors des tours précédents, parvenant, même en difficulté, à rugir comme il faut.

Pour accéder aux quarts de finale, ils ont livré une très belle prestation face au Malawi couronnée par un superbe coup-franc de Hakimi.

Pour leur part, les Pharaons ont mal commencé les choses. Mais ayant le secret de monter en puissance au fur à et mesure des matchs et des tours, ils sont là, en quart de finale, écartant au passage une Côte d’Ivoire, cependant bien impressionnante au premier tour.

Ce choc possède donc tous les ingrédients pour honorer son statut de derby. Historiquement, le Maroc est bien loin devant, mais les Égyptiens se souviendront le jour du match de leur victoire face aux Lions de l’Atlas en 2017. Verdict sera rendu dimanche.

Par ailleurs, le premier match de ces quarts de finale se jouera samedi. Il opposera le petit poucet, la Gambie, qui a sorti la Guinée en 8es, au pays hôte, le Cameroun.

Si les Lions indomptables partent largement favoris pour un billet dans le dernier carré, ils doivent, toutefois, être capables de tirer toutes les leçons nécessaires de leur match contre les Comores. Avec un joueur dans les cages après la blessure et les cas positifs des trois gardiens et sans beaucoup de titulaires, les Comores n’ont pas été si mauvaises que tout le monde l’aurait cru.

Elles ont finalement été battues par la plus petite des marges (2-1).

Tombeurs du Gabon lors des huitièmes de finale, les Étalons du Burkina Faso rencontreront la Tunisie de Mondher Kebaier, qui a éliminé le Nigeria. Malgré une équipe décimée par la Covid-19, les Aigles de Carthage de Youssef Msakni ont réussi à rester solides face aux Super Eagles, qui avaient pourtant réalisé un début de compétition tonitruant. Le Burkina Faso a rallié l’avant dernier carré au terme d’une rencontre d’une remarquable intensité avec beaucoup de rebondissements contre le Gabon.

Un autre quart de finale opposera le Sénégal et la Guinée équatoriale. En huitième de finale, les Requins Bleus du Cap-Vert ont subi les assauts adverses pendant toute la rencontre. Un match finalement remporté 2 buts à 0 par les coéquipiers de Sadio Mané.

La Guinée Équatoriale a éliminé le Mali après un match courageux remporté aux tirs au but. Elle se qualifie pour les quarts de finale. Pour les Maliens, c’est une sortie par la petite porte.