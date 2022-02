CAN féminine Maroc-2022: les 12 équipes qualifiées à la phase finale connues

Ainsi, l’équipe nationale féminine du Togo s’est qualifiée à la CAN féminine aux dépens du Gabon (2-1), tandis que le Cameroun et le Nigeria se sont qualifiés après avoir battu respectivement la Gambie et la Côte d’Ivoire.

L’équipe tunisienne a décroché son ticket pour la phase finale malgré sa défaite 3-2 face à la Guinée équatoriale à la faveur de sa victoire à l’aller (5-0), tandis que l’Algérie a été éliminée par l’Afrique du Sud.

Le Sénégal, le Botswana, le Burundi, l’Ouganda, le Burkina Faso et la Zambie ont déjà assuré leur participation à la phase finale de la CAN féminine Maroc 2022.

La sélection marocaine féminine A entame un stage de préparation à Malte en prévision de cette compétition. Le Onze national dispute la compétition “VisitMalta Women’s International Tournament”, organisée par la Fédération maltaise de la discipline qui sert d’étape préparatoire à la CAN sous la houlette du coach Reynald Pedros.