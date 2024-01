Bourita: Les entretiens avec Mme Bonnie Jenkins s’inscrivent dans la coordination Maroc/USA sur les questions de sécurité et de stabilité dans le monde

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé que ses entretiens, mardi à Rabat, avec la sous-secrétaire d’État chargée du Contrôle des armements et des Affaires de sécurité internationale au Département d’État américain, Bonnie Jenkins, s’inscrivent dans la coordination maroco-américaine sur les questions de sécurité et de stabilité dans le monde, notamment dans le continent africain.