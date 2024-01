Le Maroc, un pari gagnant pour les entreprises basques cherchant une plateforme proche et compétitive (Jazouli)

»Investir au Maroc, qui dispose d’un grand potentiel, serait un pari gagnant pour les entreprises basques cherchant une plateforme proche, compétitive et décarbonée’’, a dit M. Jazouli, lors d’une rencontre d’affaires, organisée par la Confédération entrepreneuriale basque (CONFEBASK), principale organisation patronale du Pays Basque, et consacrée à la présentation des opportunités d’investissement au Maroc.

Sous la Conduite éclairée du Roi Mohammed VI, le Maroc a bâti des infrastructures de classe mondiale, formé des milliers de jeunes pour les préparer au marché du travail, développé des énergies renouvelables à bas coût et signé des accords de libre-échange ayant permis au Royaume d’avoir accès à un marché de 2,5 milliards de consommateurs, a précisé le ministre délégué, devant un parterre d’entrepreneurs et chefs d’entreprises basques.

Dans le cadre de son plan sectoriel stratégique, le Maroc a fait émerger de nouvelles industries, comme l’automobile ou l’aéronautique, et mis en place une nouvelle Charte de l’investissement, permettant de soutenir les projets d’investissement à hauteur de 30% du CAPEX et continuer d’améliorer le climat des affaires, a-t-il détaillé, invitant de plus en plus d’entreprises espagnoles, particulièrement basques, à bénéficier de la plateforme Maroc pour se développer à l’international.

Cette rencontre constitue une occasion idoine pour échanger sur le potentiel d’investissement basque au Maroc, a-t-il dit, précisant que les relations économiques et commerciales entre le Maroc et le pays basque sont bonnes, mais peuvent être renforcées.

Ce forum connait la participation, notamment, de l’Agence marocaine du développement des investissements et des exportations (AMDIE) et de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM). Il porte sur de nombreux sujets liés aux investissements basques au Maroc.

Au programme figurent également des réunions de travail avec des chefs d’entreprises espagnols dans des secteurs d’activité clés tels que l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, les énergies renouvelables, l’électroménager, le textile ou l’industrie pharmaceutique.