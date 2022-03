Boris Johnson annonce un plan d’action international pour remédier à la crise ukrainienne

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a fait part, dimanche, d’un plan d’action international en six points, qu'”il faut mettre en place dès aujourd’hui”, afin de remédier à la crise ukrainienne. Dans un communiqué de Downing Street, M. Johnson a indiqué qu’il faut d’abord “mobiliser une coalition humanitaire internationale”, précisant qu’il s’entretiendra lundi avec des dirigeants du Canada et des Pays-Bas à Londres pour parler de la création de la coalition la plus large possible pour l’Ukraine.

“Deuxièmement, nous devons faire davantage pour aider l’Ukraine à se défendre”, a souligné le leader conservateur, notant que de plus en plus de pays sont prêts à fournir des équipements défensifs. Troisièmement, M. Johnson a appelé à “maximiser la pression économique sur le régime de Moscou à travers davantage de sanctions économiques et en expulsant toutes les banques russes de SWIFT”, faisant observer que “ces mesures seront insuffisantes si l’Europe ne commence pas à se libérer de sa dépendance au pétrole et au gaz russes”.