Biden annonce un “sommet pour la démocratie” début décembre

Le Sommet virtuel, qui aura lieu les 9 et 10 décembre, réunira des chefs d’État, ainsi que des représentant de la société civile, de la philanthropie et du secteur privé, avec l’objectif de “galvaniser les engagements et les initiatives autour de trois thèmes principaux: la défense contre l’autoritarisme, la lutte contre la corruption et la promotion du respect des droits humains”, selon le communiqué de la Maison Blanche. Après une année de consultation, de coordination et d’action, le président Biden invitera ensuite les dirigeants mondiaux à se réunir une fois de plus pour présenter les progrès accomplis par rapport à leurs engagements.

Les deux sommets seront l’occasion, indique-t-on, d’échanger entre les participants et de “partager leurs réussites, de favoriser la collaboration internationale et de parler honnêtement des défis auxquels la démocratie est confrontée afin de renforcer collectivement les bases du renouveau démocratique”.