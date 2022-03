Automobile : Martur Fompak International inaugure une usine à Tanger

Construite sur un terrain de 38.487 m², cette usine, dont la réalisation a été accompagnée par le ministère de l’Industrie et du commerce dans le cadre de l’écosystème Renault, a nécessité un investissement de plus de 340 millions de dirhams (MDH) et permettra la création de 1.150 emplois.

Spécialisée dans la production d’équipements intérieurs (couvertures, appui-têtes, accoudoirs, etc) et de sièges automobiles, cette usine, utilisant les dernières technologies dans le domaine, vise à répondre au besoin croissant des constructeurs automobiles implantés au Maroc, principalement Renault.

S’exprimant lors de la cérémonie d’inauguration, M. Mezzour a souligné que cette usine, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, du Nouveau modèle de développement et du programme gouvernemental, emploie actuellement 725 personnes et vise à atteindre 1.150 emplois directs dans deux ans, notant qu’elle dispose des meilleures technologies et des projets montés en puissance et intégrés.

“Malgré un contexte mondial défavorable, le Maroc confirme, une fois de plus, l’excellence et la résilience de sa plateforme automobile et s’impose, désormais, en leader continental incontesté, grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI”, a indiqué le ministre, relevant que le Maroc conserve sa position de premier constructeur automobile en Afrique depuis 2018 et que le secteur automobile national reste en tête des exportations du pays.

“Ce nouvel investissement atteste de la grande compétitivité de la base industrielle marocaine, véritable relais d’exportation et de croissance pour les leaders mondiaux, et de la complémentarité entre les plateformes marocaines et turques pour la création d’emploi et de valeur. Il répond parfaitement à nos objectifs de renforcer l’intégration locale en profondeur du secteur automobile et sa montée en gamme technologique”, a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le vice-président de Martur Fompak International, Omer Altun, a salué le soutien offert par les autorités marocaines, avec à leur tête le ministère de l’Industrie, notant que cette usine permettra au groupe de renforcer sa position sur le marché local, en tant que principal fournisseur en sièges et équipements pour sièges automobiles de Renault Maroc, mais aussi d’exporter vers les marchés automobiles d’Europe dès la fin de cette année.

Ce nouvel investissement du groupe Martur Fompak International au Maroc s’inscrit dans la dynamique soutenue que connait le secteur automobile sur le plan national. Avec 250 entreprises, l’industrie automobile nationale, d’une capacité de production annuelle installée de 700.000 véhicules par an et avec un taux d’intégration locale de plus de 60%, a permis de créer 180.761 emplois de 2014 à septembre 2021, dépassant ainsi les objectifs du Plan d’accélération industrielle (PAI).

Fondé en 1983, Martur Fompak International possède 25 sites à travers le monde, dont 17 unités de production en Turquie, Roumanie, Russie, Slovaquie, Italie, Algérie, Maroc, Pologne et Ukraine, avec un total de 6.000 employés. En plus de Renault, il est fournisseur d’équipements auprès d’autres constructeurs automobiles mondiaux, comme Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Nissan, Toyota et Audi. Le groupe dispose, également, de centres d’ingénierie et de Recherches & Développement en Turquie, France, Allemagne, Russie, Italie et au Japon.