La France va accompagner ses entreprises touchÃ©es par les consÃ©quences du conflit en Ukraine

“On mesure les conséquences potentielles que (le conflit) peut avoir sur les entreprises qui ont des intérêts en Russie, en Ukraine, ou avec la Russie, ou avec l’Ukraine”, et “nous bâtirons les dispositifs d’accompagnement qui seront nécessaires le moment venu”, a affirmé le ministre lors d’un point presse, à l’issue d’une réunion avec une soixantaine d’entreprises et de représentants des filières les plus exposées aux conséquences de ce conflit et des sanctions occidentales.

Selon le ministre, “il y a à peu près 20 milliards d’investissements en stock (…) français en Russie”. Et en termes d’exportations, “les secteurs les plus exposés sont l’aéronautique, la chimie, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et dans une moindre mesure l’agroalimentaire”, a détaillé le ministre français.

En outre, certains secteurs industriels pourraient également souffrir d’une perturbation de leurs importations d’hydrocarbures et de minerais, en provenance de Russie. “Nous devons être attentifs à la diversité des problèmes” auxquels vont être confrontées les entreprises françaises, a insisté le M. Riester.

La France est le sixième plus gros fournisseur de la Russie et le deuxième plus gros pourvoyeur de flux d’investissements directs dans le pays, notamment via TotalEnergies, selon une note récente de la direction générale du Trésor.

En outre, avec plus de 500 filiales françaises implantées dans des domaines variés -dont 35 entreprises du CAC 40- la France est le premier employeur étranger en Russie avec près de 160.000 salariés au total. Un engagement important de la France dans l’économie russe qui se traduit par une exposition significative pour nombre de fleurons cotés tricolores, selon les analystes économiques.

Récemment, le Président Emmanuel Macron a promis la mise en place d’un “plan de résilience” pour permettre à la France de faire face aux conséquences durables, notamment économiques, du conflit Russie-Ukraine.